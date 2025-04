Rex je částečně ochrnutý, majitel ho zanedbal. V útulku ho dávají dohromady a hledá nový domov

Rexe přivedl do útulku sám majitel s tím, že už se o něj nemůže starat. „Zjistili jsme ale, že se o něj zřejmě nestaral vůbec. Rexík byl zanedbaný a silně podvyživený. Z hladu jedl vlastní výkaly a odpadky, na veterině vyzvracel a vykálel plasty a igelity,“ popsala dobrovolnice Kristýna Opavová.

Rexík s Kristýnou Opavovou, která má s péčí s handicapované ovčáky zkušnosti | Jana Ulrichová

Chůze v podvěsu

Bohužel má Rexík i pohybové problémy způsobené srůsty na páteři. „Pracujeme s ním, snažíme se, aby nabral svalovinu a zadní nohy tak rozchodil. Čekají ho ještě rehabilitace,věříme, že díky tomu bude moc ještě nějaký čas plně fungovat,“ řekla Kristýna. Blesk tlapkám pak s kolegou předvedli, jak Rexe vodí v podvěsu. „Máme s tím už zkušenosti, dáváme mu postroj, který mu podpírá celé břicho, a pak nasazujeme pás, kterým mu přizvedáme zadní nohy,“ popsala.

Věří v dobrý konec

Dobrovolníci, kteří se o Rexe starají, věří v dobrý konec jeho příběhu. Rex má velkou chuť do života, snaží se chodit, zejména když má před sebou vidinu pamlsku. „S tím, jak nabírá svaly, je jeho chůze čím dál lepší,“ řekla Kristýna, která je přesvědčena, že Rexík najde ještě i milující domov. Hodil by se pro někoho, kdo bude mít dostatek času na to, se mu věnovat, a má navíc bezbariérový dům. Ideální by bylo, kdyby byl zvířecím jedináčkem, soužití s fenkou by bylo potřeba předem vyzkoušet.

Rex má ještě velkou chuť do života | Jana Ulrichová

Zkušenosti výhodou

Zájemci o adopci musí počítat s tím, že Rexík nebyl zvyklý na kontakt s člověkem. Neznal hlazení, teprve teď zjišťuje, jak je to příjemné. Noví majitelé by proto měli mít zkušenosti s tímto plemenem a ideálně i zkušenosti s jeho handicapem. Není totiž vyloučeno, že časem bude potřebovat vozíček. Zájemci, kteří by se chtěli Rexíka ujmout, mohou kontaktovat spolek k Anidef buď telefonicky na čísle 736 769 601 nebo na e-mail anidef.utulek@gmail.com.