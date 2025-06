Nemocnou Ninu zachránili z ulice. Milá mazlivá kočka vyhlíží domov

Nina byla zachráněná z místa, kde žily desítky nekastrovaných koček, o které se nikdo nezajímal. „Byla sotva odrostlé kotě, které trápila rýma. Když se dostala k nám do péče, ukázalo se, že její problém je vážnější,“ řekla Soňa Schneiderová z Handipet Rescue.

Nina je mladá, milá, želvovinová kočička | Pet Heroes z. s.

Infekce a nádor

Následná vyšetření odhalila infekci, kterou se podařilo antibiotiky a inhalacemi vyléčit, ale také zřejmě nádor v nosíku. „Je bohužel tak hluboko, že je neoperovatelný a nelze z něj odebrat ani vzorek,“ řekla Soňa s tím, že jiné nádory kočička na těle naštěstí nemá.

Nina si ráda hraje | Pet Heroes z. s.

Milá, mazlivá

Nina, která se nachází v dočasné péči na Kroměřížsku, teď podstupuje udržovací léčbu, která brání nádoru v dalším růstu. „Cítí se mnohem lépe. Má chuť k jídlu, rýma se jí zlepšila, je veselá. Jsme moc rádi, že jí léčba pomáhá žít plnohodnotný kočičí život,“ vysvětlila Soňa. Dodala, že Nina je velmi milá, bezproblémová kočička, která se ráda nechá nosit v náručí a mazlit. „Taky si ráda hraje a je docela upovídaná, takže se s ní člověk nenudí. Na nový domov ale bohužel dlouho marně čeká, protože se lidé zaleknou jejího onkologického onemocnění,“ říká Soňa.

Oplácí láskou

Péče o Ninu je sice náročnější, není to ale nic, co by milovník koček nezvládl. Musí brát denně sirup, jednou za tři dny tabletku s lékem a jednou za šest týdnů musí na pravidelnou kontrolu na onkologii v Brně. Člověku, který se jí bude věnovat a dá jí milující domov, ale vše několikanásobně vrátí svou láskou. „Vychází dobře i s dalšími kočkami. Navzdory překážkám se nevzdává, užívá si života a vyhlíží člověka, co to uvidí stejně,“ uvedla Soňa.

Nina je přátelská k jiným kočkám | Pet Heroes z. s.

Volejte, pište

Zájemci, kteří by se chtěli Niny ujmout, mohou kontaktovat spolek telefonicky na čísle 725 859 393 nebo mohou psát na marketa@petheroes.cz. Ninu lez také adoptovat virtuálně na handipet.org/nadalku/ a každý měsíc mít radost z e-mailu s fotkou a informacío tom, jak se jí daří.