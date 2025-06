Třínohý Tuláček marně čeká na domov. Handicap mu nevadí, snáší už i samotu

Tuláček (asi 3) je kříženec, kterému se lepí smůla na paty. Coby nalezenec se ocitl v útulku, kde se při skákání zranil tak, že mu musela být amputována nožka. Pobyt v kotci mu nesvědčil, proto ho do dočasné péče převzal spolek Pes nejvěrnější přítel.

Tuli teď žije se svou dočasnou paničkou v Praze, kde se mu daří skvěle. Jediné, co mu chybí, je trvalý milující domov. Je to veselý, hravý pes, kterého jeho handicap nijak neomezuje. Běhá, aportuje a dovádí, jako by měl všechny čtyři nožky. Na vodítku chodí pěkně, občas ale potřebuje usměrnit.

Tuláček je nyní v dočasné péči spolku Pes nejvěrnější přítel, kde čeká na nový domov. | Pes nejvěrnější přítel z. s.

Odloučení už zvládá

Hygienu zvládá na jedničku, je čistotný, špatně ale snáší samotu. Zpočátku, když jeho dočasná panička musela odejít, naříkal a štěkal. I to se teď už ale zlepšilo, společně pracují na tom, aby i odloučení od lidí, jejichž společnost velmi miluje, zvládal. Teď už vydrží o samotě v klidu i dvě hodiny. V novém domově se to ale bude muset znovu učit, než zjistí, že ho majitel už neopustí.

Tuláček je hezký kříženec brakýře a staforda | Jana Ulrichová

Pomalu a trpělivě

Spolek hledá pro Tuliho trpělivého člověka, který s ním bude pracovat. Vzhledem k tomu, že je Tuli zřejmě kříženec brakýře se stafordem, je potřeba k němu přistupovat pomalu, trpělivě, musí se mu ale umět i vymezit hranice a nastavit pravidla. V útulku v Jimlíně, kde pobýval předtím, se občas projevoval dominantně, také proto mu tam nevyšla adopce, ze které se vrátil zpět.

Plnohodnotný člen

Pokud ale bude člověk k Tulimu přistupovat správně, odmění ho láskou a věrností. „Nehodí se ale k jiným psům, s většinou z nich si nerozumí.„Jsou ale i psi, které doslova miluje, a je rád v jejich společnosti. Pokud by našel parťáka, se kterým si spolu sednou, určitě by lépe snášel i odloučení, když by zůstal doma sám,“ řekla zakladatelka spolku Simona Štěpánková.

Blesk tlapky navštívily Tuláčka loni v létě, když byl v útulku v Jimlíně. | Jana Ulrichová

Volejte dočasku

Tuli by byl ideálním společníkem pro někoho, kdo má čas a chuť se mu věnovat, pro někoho, pro koho bude plnohodnotným členem domácnost. Zájemci, kteří by se chtěli Tuliho ujmout, mohou kontaktovat dočaskářku spolku Pes nejvěrnější přítel telefonicky na čísle 608 222 615, případně pište SMS