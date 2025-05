Z ulice zachráněná Paní Oušková bojuje znovu s rakovinou. Operaci zaplatily Blesk tlapky

Paní Ouškové se ujala zkušená chovatelka koček a dočaskářka spolku Dočasky De De Alžběta Poláková Šmídová. Na pražské veterinární klinice IVET podstoupila Paní Oušková náročnou operaci, při které jí museli amputovat ucho s nádorem, bohužel zhoubným. „Byl to velmi agresivní sarkom, měla ho po celém boltci,“ řekla Alžběta, u níž v Hradištku našla Paní Oušková to, co do té doby neznala, milující domov a dokonalou péči.

Alžběta Poláková Šmídová si paní Ouškovou získala, vytvořilo se mezi nimi pouto | Jana Ulrichová

Další rána osudu

Už se zdálo, že Paní Oušková svůj boj o život definitivně vyhrála, nádor se teď ale bohužel objevil znovu, a to na zbylém oušku. „Trochu jsme to očekávali, už na začátku nebyly prognózy úplně příznivé. Musela podstoupit amputaci i druhého ucha. Doufáme, že bude v pořádku,“ řekla Alžběta. V to pevně věří i reportérky Blesk tlapek, které považují Paní Ouškovou tak trochu za svou.

Sbírka na Donio

I proto Blesk tlapky nákladnou operaci Paní Ouškové, která vyšla na zhruba 13 tisíc korun, zaplatily ze sbírky na Donio https://donio.cz/operace. „Přispívají do čtenáři Blesku a fanoušci Blesk tlapek, za což jsme velmi vděčné. Díky tomu můžeme finančně podporovat zvířata s podobnými osudy,“ řekla reportérka Kateřina Lang.

Paní Oušková se teď zotavuje po operaci druhého ucha | Dočasky De De

Kira, Angel, Meggi

Paní Oušková není jediná, komu Blesk tlapky uhradili veterinární péči. Proplácí faktury za léčbu i fence Kiře, jejíž pohnutý osud sledují už několik let. Kira se nyní léčí s onkologickým nálezem a redakce hradí potřebné chemoterapie. Desítky tisíc stála i operace ročního yorkšíra Angela, kterého chtěli majitelé uspat. Nemohli nebo nechtěli investovat do operací jeho zadních nožek, které měl kvůli vrozené vadě mimo klouby. Ujal se ho spolek Srdečné tlapky a Blesk tlapky se rozhodly uhradit mu nákladnou léčbu. Zaplatit se podařilo i léčení týrané Meggi ze stejného spolku.