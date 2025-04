Neznají hygienu a bojí se. Psy z odporné množírny pomalu piplají a chystají na nové domovy

V množírně, kterou odhalili policisté díky domovní prohlídce, bylo 52 psů malých plemen, čivav, jorkšírů, krysaříků a čínských chocholatých psů. Spolek Anidef , který provozuje útulek v Žimu na Teplicku, se ujal 28 z nich. „Byli ve velmi špatném stavu, měli zarostlé drápky a zničené zuby. Byli nesocializovaní a neměli vůbec žádné hygienické návyky,“ řekla zástupkyně útulku Kristýna Opavová s tím, že tři fenky byly navíc březí, krátce po přijetí porodily.

Spolek má v péči i tyto dvě fenky čínského chocholatého psa. Jedna z nich porodila v útulku štěně | Jana Ulrichová

Jako morčata

To, v čem psi žili, bylo doslova peklo. „Byli pozavíraní v klecích pro morčata a králíky, v každé kleci jich bylo povícero. Neměli vodu ani jídlo, vypadalo to tam opravdu hrozně,“ řekla, Dodala, že původně měli odebrat deset psů. Když ale policisté do domu vstoupili, ukázalo se, že zvířat je tam mnohem víc, než přepokládali.

Bázliví, zlomení

V útulku podstoupili všichni psi veterinární vyšetření, Naštěstí se ukázalo, že po zdravotní stránce jsou na tom relativně dobře. Časem se ale u nich mohou vlivem příbuzenského křížení projevit různé genetické vady, a to zejména u štěňat. Horší je to s jejich psychikou. „Třeba starší fenky, které tam žily delší dobu, jsou na tom špatně doteď. Krčí se v koutě a vyhýbají se nám, nejsou zvyklé na kontakt s člověkem, neznají pohlazení. Jediné, z čeho mají radost a pomocí čeho je postupně socializujeme, je krmení. Když jdeme s miskami, tak nás už vítají,“ popsala Kristýna s tím, že náprava jejich zlomených dušiček může trvat rok, dva, možná i déle.

Psi byli namačkaní v klecích pro hlodavce | PČR

Nikdy to neskončí

Z toho, co v množírně viděli, byli i zkušení zvířecí záchranáři znechuceni. „Jsme naštvání na úřady za to, že nejsou schopni dávat za tohle adekvátní tresty, a proto to neustále pokračuje dál, i na lidi za to, že přes veškerou osvětu dál zvířata z množíren kupují a tím je podporují. Pokud se tohle nezmění, nikdy to neskončí,“ řekla zástupkyně útulku Kristýna Opavová.

Kristýna Opavová s velmi plachou fenkou joršíra | Jana Ulrichová

Až 4 roky vězení

Jak dlouho zůstanou odebraní psi v útulku, není zatím jasné. O jejich osudu budou rozhodovat úřady. Množitele (62 a 65), kteří s nimi tak nelidsky zacházeli a drželi je v klecích jen kvůli zisku, obvinili policisté z přečinů chov zvířat v nevhodných podmínkách a neoprávněného podnikání. „V případě prokázání viny hrozí oběma až 4letý trest odnětí svobody,“ uvedla policení mluvčí Barbora Schneeweissová.