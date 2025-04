Veterináři našli v množírně 60 psů. Úřad s odběrem váhal a mlčí. Množitelka plánuje další štěňata

Pracovníci Krajské veterinární správy pro Liberecký kraj se do Besedic vydali na základě podnětu lidí poukazujících na velký počet zvířat v nevyhovujících podmínkách. Na místě objevili na 60 psů, z toho 19 štěňat. „Kontrolou byl zjištěn chov psů v množírně, týrání psů a další porušení zákona na ochranu zvířat proti týrání,“ uvedl mluvčí Státní veterinární správy Petr Vorlíček. Dodal, že na základě toho podali inspektoři na Městský úřad Železný Brod podnět k odebrání všech psů z množírny do náhradní péče.

Případ má na stole úředník Městského úřadu v Železném Brodě Lukáš Staněk, který se ale zaštítil mlčenlivostí. | Jana Ulrichová

Němý úřad

S odběrem ale úřad váhal. Proč, to se veterinární inspektoři nedozvěděli. Úředníci je o posunu v případu neinformuovali, a to ani přes urgence, jak potvrdil Petr Vorlíček. Blesk tlapky se do Železného Brodu za úředníkem odboru životního prostředí Lukášem Staňkem, který má případ na stole, rozjely. Dopadly stejně, jako Krajská veterinární správa. Úředník slíbil písemné vyjádření, vymluvil se v něm ale na zákon o státní službě a s tím související zachování mlčenlivosti.

Manželé koupili nemocného psa za 13 tisíc. Naletěli množitelce, potvrdili veterináři

Množitelka se směje

Není proto divu, že množitelka Eva Kinská, která množírnu navíc provozuje bez živnostenského oprávnění, je v klidu a žádného postihu se nebojí. S úsměvem reportérkám Blesk tlapek vylíčila své plány. Jednu s fenek, na které by chtěla dál množit, dokonce reportérkám ukázala. „Chtěla bych pokračovat v chovu, v tom ne v úplně velkém chovu, ale minimálně na svých dvou mazáncích,“ prohlásila. „Teď čekáme na rozhodnutí úřadů. Buď půjdou holky na kastraci a budou sloužit jako kámoši, nebo budu pokračovat dál a třeba po nich ještě bude nějaký pěkný potomek. Když to dopadne dobře, udělají moje fenky možná ještě někomu radost,“ dodala.

Eva Kinská je vysmátá, ukázala dokonce fenku, na které se podle svých slov chystá dál množit | Jana Ulrichová

Léčba za 10 000 Kč

Štěňata, která množitelka prodává, přitom nejsou v pořádku. Své o tom ví i manželé z Rakovnicka, kteří si od ní koupili štěně pomeraiana za 13 000 korun. Uvěřili její povídačce, že rodiče štěněte byli s průkazem původu, u štěňátka prý ale papíry nestihla vyřídit. „Pes byl umaštěný, smradlavý, ale měl jiskru v oku, řekl jsem si, že ho dáme dohromady,“ řekl majitel zvířete. Ukázalo se ale, že pejsek je plný vnitřních i vnějších parazitů, že nemá čip a zřejmě ani očkování, i když podle očkovacího průkazu měl mít obojí. Doma kašlal a měl krvavé průjmy, jeho léčba vyšla rodinu na 10 000 korun.