Smrad, výkaly a psi v klecích pro hlodavce: Pár vydělával na trápení zvířat, množírna zaskočila i otrlé policisty

Policisté v množírně, kterou odhalili díky domovní prohlídce, objevili 52 psů malých plemen včetně 14 štěňat, a to čivav, jorkšírů, krysaříků a čínských chocholatých psů. Čtyři feny byly březí, těsně před porodem.

Psi byli namačkaní v klecích pro hlodavce | PČR

Množitelé k sobě nikoho nepouštěli, štěňata nabízeli prostřednictvím inzertních portálů a zájemcům je pak prodávali na veřejných místech, bez kupní smlouvy. „Některá štěňata byla v tak špatném zdravotním stavu, že noví majitelé museli krátce po koupi vynaložit další finanční prostředky za veterinární ošetření. Štěňata byla často odebrána od matky předčasně, neuměla sama přijímat potravu, což ale noví majitelé zjistili až doma,“ uvedla policejní mluvčí Barbora Schneeweissová. Dodala, že psi měli i vrozené vady způsobené častým a nevhodným množením.

Psi v klecích

To, v čem nebohá zvířata žila, zaskočilo i na leccos zvyklé policisty. „Když do objektu vstoupili, naskytl se jim hrůzný pohled na všudypřítomné výkaly, strašný zápach a především na velké množství psů, kteří byli umístěni v malých klecích pro hlodavce. V jedné kleci jich bylo hned několik. Psi žili ve špíně, výkalech a v naprosto nevyhovujících a otřesných podmínkách. Všichni byli vystrašeni a někteří i agresivní,“ popsala mluvčí.

Hrozí jim vězení

Zachráněná zvířata se teď zotavují v útulcích Anidef v Žimu na Teplicku a Dogsy v Jestřebí na Českolipsku. „Když jsme se to dozvěděli, neváhali jsme. Rychle jsme připravily auta a vyrazili jsme,“ řekla majitelka útulku Dogsy Veronika Slavíková. Oba tyrany, ženu (65) a muže (62), kteří se týráním psů obohacovali dlouhodobě, obvinili policisté z přečinů chov zvířat v nevhodných podmínkách a neoprávněného podnikání. „V případě prokázání viny hrozí oběma až 4letý trest odnětí svobody,“ dodala mluvčí.

Jak poznat množírnu

Odhalit množírnu není jednoduché. Množitelé se poučili, do prostor, kde zvířata drží, nikoho nepouští, místo toho zájemcům o štěně nabízí, že jim ho přivezou, například na půl cesty, a to přesto, že prodej zvířat na veřejných místech je zakázán. Pokud prodejci odmítají ukázat prostředí, ve kterém štěně vyrůstalo a jeho rodiče, je jisté, že štěně pochází z množírny. „Nákup by měl být vždy stvrzen řádnou kupní smlouvou a ke štěněti by měl kupující dostat očkovací průkaz s doloženým očkováním a čipováním,“ řekla reportérka Blesk tlapek Jana Ulrichová. Pokud je štěně bez průkazu původu, jde vždy o produkt množení, všechny řeči o tom, že rodiče byli papíroví, ale štěně není ať už z jakéhokoli důvodu, jsou nesmysly.