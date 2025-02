Roztomilý Šotek se stal nechtěným dědictvím. V dočasné péči vyhlíží nový domov

Roztomilému kříženci Šotkovi (12) zemřel majitel, příbuzní se o něj nezvládli postarat, a tak skončil v péči spolku Psí senioři v nouzi. Je to nenáročný pejsek, kterému stačí mu teplý pelíšek a společnost.

Šotek je dalšími z řady pejsků, který se po smrti svého majitele stal bezdomovcem. „Příbuzní ho měli chvíli na zkoušku u sebe, pak se ale rozhodli, že ho nechtějí,“ popsala předsedkyně spolku Psí senioři v nouzi Vendula Wolfová, která má nyní Šotka u sebe v Chrástu na Nymbursku.

Šotek se svou dočasnou opatrovatelkou, předsedkyní spolku Psí senioři v nouzi Vendulou Wolfovou | Jana Ulrichová

Je aktivní

Nenáročný Šotek se dobře snáší i s jinými psy. „Máme ho v pokojíčku s fenečkou Aničkou, se kterou vychází od prvního dne bez problémů. Je v pohodě i s jinými psy,“ popsala Vendula. Na svůj věk je Šotek ještě aktivní, hodil by se proto nejen ke starším, ale i mladším lidem. „K takovým, kteří mají velké srdce,“ řekla. Dodala ale, že se nehodí k úplně malým dětem. „Protože žil v separaci, může se lekat,“ vysvětlila.

Už si zvykl

Zájemci, kteří by se ho chtěli ujmout, musí počítat s tím, že Šotek toho moc neumí. „Žil si, jak chtěl. Nebyl zvyklý na vodítko, ani na to být zavřený doma,“ řekla Vendula s tím, že v dočasné péči se už krásně adaptoval. „Chodí moc rád na procházky, zvládá to už na vodítku, a doma už je taky v pohodě. Občas si poštěkne, ale jinak už se chová hezky,“ dodala.

Šotek se stal nechtěným dědictvím | Jana Ulrichová

Ještě se léčí

Ze svého původního domova přišel Šotek nemocný. Nedostával zřejmě kvalitní stravu, má proto problémy s játry. „Léčíme ho, jakmile se jaterní hodnoty srovnají, podstoupí kastraci a nutnou revizi chrupu, protože zubů má jen pár a v nehezkém stavu,“ řekla šéfová spolku s tím, že pak už bude moci odejít do nového domova. Zájemci, kteří by mu ho chtěli dát, mohou kontaktovat spolek Psí senioři v nouzi na telefonním čísle 776 666 258, případně mohou poslat zprávu prostřednictvím jejich facebookových stránek.