Surové bití štěněte, křik a cloumání ve vzduchu. Video tyrana předaly Blesk tlapky policii

Svědka, jenž si přál zůstat v anonymitě (Blesk tlapky ale jeho identitu znají), znepokojil hlasitý nářek štěněte. Když se podíval, odkud přichází, spatřil na přechodu v Mrázově ulici hlouček lidí s malým psem. „Šel s nimi muž, který na štěně křičel, vztekal se, sprostě mu nadával a surově ho mlátil. Bylo to hrozné, takový malý pejsek, a jak naříkal. Jedna z žen ho pak vzala do náruče,“ popsal svědek, který v tu chvíli sáhl po mobilu a skupinu začal natáčet.

Muž se štěnětem nešetrně třásl | čtenář

Ostatní se dívali

Podařilo se mu tak zachytit pokračování situace, kdy neurvalec, už na chodníku, vytrhl pejska ženě z ruky a dál ho týral. „Třásl s ním ve vzduchu. Štěně kňučelo, on přitom stále nadával. Ostatní se na to dívali, nikdo ale nic neudělal,“ dodal svědek, který na videu zachytil i hlasitý pláč štěněte a navíc ještě pohotově vyfotil tyrana i poznávací značku auta, do nějž pak skupina nasedla a odjela.

Podnět policii

Video i fotky předal autor Blesk tlapkám. Sám se jít na policii bál, přiznal, že má z lidí, jejichž bezcitné jednání zachytil, strach. „Neznám je, vypadalo to ale, že v té ulici byli u někoho na návštěvě,“ řekl s tím, že je ale ochoten na policii svědčit. Blesk tlapky proto policistům všechny materiály včetně kontaktu na autora předali. „Budeme se tím zabývat,“ potvrdil policejní mluvčí Kamil Marek.