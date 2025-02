Fabienne umírala na řetězu, záchrana přišla v poslední chvíli. Tyran se zpovídá u soudu

Bude to už rok, co se u Jestřebí na Českolipsku, kde sídlí útulek Dogsy, vysmekl pejsek z vodítka a utekl. Jeho majitel požádal dobrovolníky z útulku o pomoc při pátrání. „Pročesávali jsme okolí, přitom jsme zaslechli štěkot. Šli jsme za hlasem a našli jsme Fabienne uvázanou na řetězu u polorozpadlého obydlí,“ popsala majitelka útulku Dogsy Veronika Slavíková.

Takhle Fabienne žila, na řetězu u polorozpadné boudy | Dogsy

Hladová, bez vody

Fenka neměla vodu, byla silně podvyživená a měla viditelné proleženiny až do masa. „V první chvíli jsme se domnívali, že se majitel odstěhoval nebo zemřel. Nenapadlo nás, že se na takové utrpení může někdo dívat vědomě,“ řekla Veronika.

Fabienne byla na pokraji smrti | Dogsy

Zasáhla policie

Opak byl ale pravdou. V polorozpadlém příbytku žil majitel fenky. Když zástupci útulku přivolali na místo policii, rozčiloval se, že ho zdržují. To, že pes umírá na místě zaživa, odmítl připustit. Policisté naštěstí jednali rychle, psa odebrali, takže zástupci útulku s ním mohli odjet rovnou na veterinu do Prahy. „Byla tak vyčerpaná, že jsme ji museli do auta nést. Podle veterinářů by už další dva dny nepřežila,“ dodala Veronika.

Šťastný konec

Teď už je ale všechno jinak. V útulku Dogsy Fabienne vyléčili, vykrmili a postarali se, aby její příběh měl i happy end. Loni v létě se do Fabienne zamilovala rodina, která v útulku hledala parťačku pro svého pejska. „Nebyla ale ještě k adopci, přesto jsme za ní začali jezdit, pravidelně jsme ji venčili a nakonec jsme ji seznámili i s naším psem Falcem. Rázem se z nich stali parťáci. Pak už jsme jen čekali, až bude uvolněna k adopci,“ řekl Josef Povolný

Fabienne se svým novým páníčkem, kterého bezmezně miluje | Jana Ulrichová .

Majitel u soudu

Zlom v případu nastal loni v prosinci, kdy původní majitel Fabienne P. S. stanul za týrání před soudem. Během tohoto jednání se fenky vzdal, té se tak otevřela cesta k novému, mnohem šťastnějšímu životu. „Zvykla si u nás rychle. Je milá, hrozně vděčná, váží si toho, co má.,“ řekl pan Josef s tím, že její adopce rodina nikdy nelitovala.

Fabienne je v nové rodině velmi milovaná, a má i psího parťáka | archiv rodiny

Nebuďme lhostejní

Fabienne se podařilo zachránit jen díky všímavosti lidí, kterým nebylo lhostejné to, co viděli. Majitelka útulku Dogsy Veronika Slavíková v této souvislosti apeluje na čtenáře Blesku a fanoušky Blesk tlapek, aby i oni byli všímaví. „Pokud narazíte na nějaký takovýto případ, nebojte se jednat, protože zvířata si sama nepomůžou. Nebuďme lhostejní, mluvme za ty, kteří nemohou,“ vyzvala.