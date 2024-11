Blesk tlapky: Šest let boje za lepší život zvířat, tisíc reportáží

Za projektem, který odstartoval 1. listopadu 2018, stojí novinářky Jana Ulrichová a Kateřina Lang, které svedla dohromady láska ke zvířatům. "Dostaly jsme nabídku vybudovat platformu pro milovníky zvířat, kterým není lhostejný osud těch týraných a méně šťastných. Takové nabídky se prostě neodmítají," shodly se.

Reportérky Jana Ulrichová a Kateřina Lang na letošním ročníku Festivalu Blesk tlapek | Blesk tlapky

Boj za tresty

Blesk tlapky se zaměřují hlavně na psy a kočky, bojovaly už ale i za koně a kozy. Zasazují se o to, aby v Česku nekvetl nelegální obchod se zvířaty, ukazují na konkrétní případy týrání a usilují o to, aby viníci byli také potrestáni. „I když jsou zákony ve směru k tyranům už přísnější, tresty tvrdší a legislativa zná už i pojem množírna, ne vždy s tím soudy a úřady umí pracovat. I na to poukazujeme,“ řekla Jana Ulrichová.

Na sto retrívrů objevily Blesk tlapky v Odrovicích na Brněnsku | Jana Ulrichová

Ne množírnám

Za reportážemi vyjíždí Blesk tlapky po celé republice. Snaží se upozorňovat na množírny, kde feny fungují jen jako stroje na štěňata, jako zdroj peněz. „Množírnám se tu daří proto, že o zvířata z nich je zájem. Lidé shání psy na inzertních portálech, nezajímá je přitom, odkud zvíře pochází, nechtějí vidět rodiče a nepřekvapí je ano to, že jim prodejce předá psa někde na ulici bez očkovacího průkazu a bez kupní smlouvy,“ řekla Kateřina Lang s tím, že Blesk tlapky si proto kladou za cíl naučit lidi správně zvířata kupovat.

Do nových domovů

Při své práci spolupracují Blesk tlapky s mnoha útulky a spolky, jejichž svěřencům pomáhají hledat nové domovy. Jde o zvířata, která mají většinou velmi pohnuté osudy, o to radostnější pak je, když díky reportážím najdou novou milující rodinu, jako se to nedávno stalo handicapovanému kocourkovi Lukymu z útulku Psí domov v Řepnici nebo psům Čokovi z Útulku Jimlín a Luckymu z Psích seniorů v nouzi.

Festival Blesk tlapek na pražském Vypichu. (8.6.2024) | Blesk:Jakub Poláček

Festival a Křížovky

Radostná je také příprava dnes už tradičního Festivalu Blesk tlapek, který se koná vždy na začátku léta v Praze na Vypichu a míří na něj tisíce návštěvníků. „Nabízí bohatý program pro psy i jejich majitele. Máme tuto akci rády i proto, že se na ní můžeme setkat s našimi příznivci osobně, což nás velmi těší,“ uvedly redaktorky, které od letošního roku navíc pro své příznivce připravují i nový měsíčník Blesk tlapky křížovky.

Michal David na festivalu Blesk tlapek. (8.6.2024) | Blesk:foto CNC:Marek Patek Foto CNC: Marek Pátek

Kvůli retrívrům střílel

Jednnou z největších kauz, jimiž se Blesk tlapky zabývaly, je případ stovky retrívrů natěsnaných na dvorku v Odrovicích na Brněnsku. Jejich majitelka Milena Růžičková tam původně provozovala chovatelskou stanici, chov ale nezvládla a zvířata během let nekontrolovatelně namnožila. Držela je navíc v nevhodných podmínkách ve stodole a na dvoře rodinného domu. Před příchodem veterinární kontroly je rozdělila, část psů nechala v Odrovicích, zbytek přestěhovala do nedalekých Žabčic. Veterinární inspektoři potvrdili, že zvířata jsou podvyživená, doporučili proto jejich odběr. K tomu ale nedošlo.

Manžel množitelky bez váhání vystřelil | Kateřina Lang

Úředníci pouze chovatelce nařídili snížit v Žabčicích počet chovaných psů, v Odrovicích dostala dokonce jen pokutu. Psy jí nikdo neodebral. Manžel chovatelky navíc na redaktorky vystřelil. Případ řešil soud, který mu ale vyměřil směšný trest. Za střelbu, a navíc i nehodu způsobenou v opilosti, dostal jen pokutu, zákaz řízení a přišel o pistoli s náboji.

Léčba kocourka Damiana vyšla majitelku na sto tisíc korun | Jana Ulrichová

Za kočky k soudu

Reportérky poukázaly i na podivný chov mainských mývalých koček Violetty Dosedělové z Jesenice, na kterou si stěžovalo několik zákaznic. Podle nich byla zvířata zakoupená od této chovatelky vážně nemocná, některá dokonce uhynula nebo musela být veterinářem utracena. Série reportáží, které Blesk tlapky přinesly, se chovatelce nelíbila, redakci proto zažalovala. Soudy včetně odvolacího daly ale za pravdu reportérkám. Podle nich byly články pravdivé a oprávněné. To, že reportérky nazvaly chov množírnou, bylo podle soudu přípustné, šlo podle něj o přípustnou kritiku.

Po celém pozemku se povalovaly zvířecí kosti | Jana Ulrichová

Může přijít o dotace

Své psy namnožil a pak se části z nich vzdal farmář Vladimír Novák ze Sukorad na Litoměřicku. Daroval je do útulků. Reportérky Blesk tlapek u toho byly, a to co na statku viděly, se jim nelíbilo. Psi tam pobíhali mezi harampádím a ohlodanými kostmi hospodářských zvířat, které se tam všude povalovaly. Lepší to nebylo ani ve stájích, kde měl chovatel krávy a na první pohled velmi vyhublá prasata.

Prasatům jsou vidět žebra | Kateřina Lang

Reportérky proto podaly na Krajskou veterinární správu podnět ke kontrole. Ta ukázala, že chovatel porušil zákon na ochranu zvířat proti týrání i veterinární zákon. Vyfasoval proto pokutu, zbývající psy navrhli veterináři odebrat. Zahájili s ním navíc mimořádnou kontrolu, při níž budou zkoumat, zda chovatel dodržuje podmínky, za nichž jsou mu vypláceny dotace. Pokud se ukáže, že je porušuje, může o ně nebo o jejich část přijít.