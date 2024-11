Jenny a Rex neměli hezký život. Smrt majitele je vysvobodila, fenka ale potřebuje operaci

Psi, kteří byli svědky smrti svého pána, byli vystresovaní. Rexe nebylo možné z auta vyndat, místní veterinář ho musel přispat, teprve pak byli spolu s Jenny odvezeni do záchytných kotců. „Je to smutný příběh, myslíme si ale, že mají nakročeno k lepším zítřkům,“ řekla dobrovolnice Denisa Schneiderová, která se zasloužila o to, že psi v kotcích dlouho nezůstali. Dostali se do dočasných péčí, Jenny k Pavle Klímové, Rexe se ujal spolek Dogsy v Jestřebí na Českolipsku.

Rex už vyhlíží v útulku Dogsy nový domov | Jana Ulrichová

Zlomený Rex

Rex zpočátku odmítal komunikovat se světem, ze smrti pána byl očividně zlomený. Když jej ale Blesk tlapky po pár dnech navštívily v útulku Dogsy, ukázal se už jako milý pes. „Je veselý pes, je v pohodě. Umí chodit na vodítku, k venčitelům už si přišel i pro pohlazení. Budeme mu hledat domov u starších lidí, kde bude mít větší klid. Potřebuje ho už s ohledem na to, co si prožil,“ řekla zástupkyně spolku Eva Brynychová s tím, že čím dříve najde nový domov, tím lépe pro něj.

Zachrání oko?

S Jenny, která je téměř slepá, to bude složitější. „Podle prvotních zpráv se jedná o vážné postižení, kdy v obou očích jsou záněty a nějaké útvary,“ řekla Denisa. Jenny proto čeká vyšetření u specialisty, které ukáže, zda se podaří alespoň jedno oko zachránit, nebo je bude nutné vyndat.

Jenny je téměř slepá, čeká ji vyšetření u očního specialisty | Jana Ulrichová

Milující domov

Štěstí má Jenny alespoň na domov. Ten jí nabídla Pavly Klímová, původně jen dočasně, teď už to ale vypadá, že zřejmě u ní zůstane natrvalo „Uvidíme ještě, jak si sedne s našimi ostatními psy. Je ale milá, čistotná, šikovná, už teď ji máme rádi,“ řekla paní Pavla, která si bere psy na dožití. „Člověk hledá své místo na světě, a já jsem přišla na to, že mě mají psi rádi a já mám moc ráda je. Takže nám to spolu jde,“ vysvětlila, proč se ujala Jenny.

Jenny s dočaskářkou Štěpánkou Fišerovou, která ji i Rexe dočasně měla u sebe, aby nemuseli být v záchytných kotcích | Jana Ulrichová

Pomoc pro Jenny

Záchrana Jenny a Rexe vyjde na nemalé peníze. „Náklady na prvotní veterinu uhradilo město Rokycany, za což mu patří velký díky, protože ne všechna města a obce jsou ochotny spolupracovat s dobrovolníky,“ řekla Denisa Schneiderová s tím, že faktury za následnou léčbu Jenny uhradí spolek Srdečné tlapky, který ji vzal pod svá křídla. Zájemci, kteří by chtěli spolku na léčbu fenky přispět, mohou poslat libovolnou částku na transparentní účet 2502982357/2010.