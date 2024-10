Karfík žil ve smečce v nepořádku a výkalech. Jeho parťáci už mají nové domovy. Dočká se i on?

To, v čem psi u staré paní žili, je poznamenalo. „Tam by nechtěli bydlet ani bezdomovci. Karfíček k nám přijel obalený krustou výkalů, kterou jsme z něj nemohli dostat, museli jsme ho oholit. Měl přerostlé drápy, tlapičky zalepené výkaly, zánět v očích. Byl plný blech, takže měl i zánět kůže,“ vyjmenovala zástupkyně spolku Barbora Hošková.

Karfík s Bárou Hoškovou | Jana Ulrichová

Léčí oči

Dnes je už ale všechno jinak, Karfík se změnil k nepoznání. „Je z něj veselý pejsek. Když k nám přijel, odhadovali jsme, že je mu tak 15 let, teď bych řekla 10, možná i méně. Běhá, hraje si s hračkami, dovádí,“ popsala Bára s tím, že špatné podmínky, v nichž žil, ho ale přece jen poznamenaly.

V takovémto stavu Karfík přišel. | ForDogs z. s.

„Špatně vidí, zrak mu zřejmě poškodil čpavek a výpary z výkalů, v nichž žil. Řešíme to na klinice, čeká ho operace slzné žlázy, pak se ukáže, jestli to bude stačit, nebo bude muset jít na další zákrok,“ řekla s tím, že teď mu dvakrát denně kapou do oka troje kapky, což je náročné. „Jakmile vidí, že jdeme s lahvičkou, už utíká. Ale zvládá to, léčba zabírá, takže věříme, že se druhé operaci vyhne,“ dodala.

Mazlík na gauč

Z trojice psů, které spolek po zemřelé paní přijal, zůstal v útulku už jen Karfík, ostatní mají už nové domovy. „Jeho léčba je nejnáročnější, je tu už dva měsíce. Věříme ale, že i on, až se vyléčí, najde milující rodinu. Hodil by se ke starším, ale i k mladším, méně aktivním lidem. Není to už žádný turista, i když na procházky chodí rád, rád běhá a hraje si,“ řekla Bára. „Hodí se prostě ke komukoli, kdo má doma kousek místa na gauči a chce tam mít mazlíka,“ dodala.

Dnes už je z Karfíka hezký a veselý psík. | Jana Ulrichová

K dětem ne

Karfík je téměř bezproblémový, může být v domácnosti i s jinými zvířaty, snáší se s kočkami i se psy. Nemůže pouze do rodiny s dětmi. „K dětem určitě ne, protože všichni psi z této kauzy měli z dětí obrovský strach,“ řekla Bára Hošková. Zájemci, kteří by se chtěli Karfíka ujmout a dát mu nový domov, mohou kontaktovat spolek ForDogs telefonicky na čísle 777 578 674.