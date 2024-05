Tripův páníček skončil ve vězení. Chytrý kříženec bulla vyhlíží nový domov zatím marně

Tripa (5) se majitel vzdal, když nastupoval do vězení. Na nový domov teď kříženec bull plemene čeká v tachovském útulku U Šmudliny, zájemci o něj se ale nehrnou. I když je to podle tamních dobrovolníků jejich miláček, péče o něj není jednoduchá.

Trip čeká na nový domov už delší dobu. „Je to naše láska, jeden z nejoblíbenějších psů v útulku,“ řekla provozovatelka útulku Gabriela Jägerová s tím, že Trip ale potřebuje zkušeného majitele, který zná povahu bull plemen a ví, že potřebují zaměstnat nejen tělo, ale i chytrou hlavu.

Trip s dobrovolnicí Natálií Žigmondovou | Jana Ulrichová

Zkušenému majiteli

Původní majitel s Tripem pracoval, Trip je od něj vycvičený, zná řadu povelů. „Je to opravdu vychovaný pes, se kterým se dá dál pracovat. Zkušený bullař by s ním neměl mít problém. V dobrých rukách to bude perfektní pes a společník,“ zdůraznila Gabriela.

Zdolá 2,5 metru

Ideální by byl pro Tripa byt, dům se zahradou pro něj vhodný není, protože zdolat každý plot. „Rád zdolává překážky, přeskočit dva a půl metru pro něj není problém,“ řekla Gabriela s tím, že venčit by se měl Trip pouze na vodítku a s náhubkem. Jako všechna bull plemena nemá ani Trip rád ostatní zvířata, nesnese psy ani kočky. Pozná je i po čichu, a pak může nastat problém. Pokud je ale správně veden, chová se na vycházce ukázkově.

Tripa je nutné venčit jen na vodítku | Jana Ulrichová

Ztrácí čas

Trip je chytrý, aktivní pes v nejlepších letech. Je naprosto zdravý, kastrovaný, v útulku mu zbytečně ubíhá čas. „Doufáme, že brzy někdo zavolá a odvede si ho do nové rodiny,“ řekla Gabriela. Zájemci, kteří by se chtěli Tripa ujmout, mohou kontaktovat tachovský útulek U Šmudliny písemně, a to na e-mail gabrielka333@seznam.cz.