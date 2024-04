Seniorka se odmítala vzdát smečky psů. Záchrana vyhublých a nemocných zvířat přišla na poslední chvíli

Bez veterinární péče a bez krmení živořila šestice psů na dvorku rodinného domu. Majitelka je nezvládala, vzdát se jich ale nechtěla. Zvířata bohužel zachránil až její odchod do nemocnice. Teď se zotavují v útulku spolku Pet Heroes v Lanškrouně.

Původní majitelka se kvůli zdravotním potížím uzavřela před okolním světem i vlastní rodinou. „A to bohužel i se svými psy, kterých se nechtěla vzdát, ačkoliv o ně dlouhodobě nezvládala pečovat,“ uvedla zástupkyně spolku Martina Milarová s tím, že psy vysvobodil až její odchod do nemocnice.

V takovémto prostředí psi žili | Renata Kristková, Pet Heroes

Zanedbaní, nemocní

Tři psy Rondíka, Frajera a Ignáce a tři fenky Zitu, Zoru a Rendy, z nichž většina jsou kříženci bišonka, převzal spolek v otřesném stavu. „Jsou na první pohled zanedbaní. Všichni jsou vyhublí a vyhladovělí. Srst měli špinavou a plnou dredů,“ popsala vedoucí útulku Renata Kristková. „Psi se hrbí, od přerostlých drápků je bolí tlapky, trpí průjmy. Mají silné záněty kůže, s bolestivými lézemi po celém těle. I stav zubů je hodně špatný,“ vylíčila.

Většina odebraných psů jsou kříženci bišonka | Renata Kristková, Pet Heroes

Stav psů zaskočil

Tím ale výčet zdravotních problémů zachráněných psů nekončí. „Jedna z fen má takzvaný krysí, tedy úplně holý ocas, což může být způsobené problémy se štítnou žlázou. Další fena má problémy se zadní nohou, na kterou se ani nepostaví. Našlo se i několik hodně ošklivých zranění, která v minulosti nikdo veterinárně neošetřil,“ vyjmenovala vedoucí. „Jsou na tom opravdu špatně. I když vídáme ledacos, jejich stav nám vyrazil dech, dodala.

Náročná léčba

Šestici psů, kteří mají jizvy nejen na těle, ale i na duši, teď čeká dlouhá cesta za uzdravením. Zatím dostávají antibiotika, čekají je rentgeny, sono, krevní a další testy a následně taky léčba nebo operace, podle toho, co bude potřeba. „Doufáme, že nebudou mít žádné vážné následky a podaří se je vyléčit, aby mohli v budoucnu hledat nové rodiny, kde jim už nikdo nebude ubližovat. Uděláme všechno pro to, aby už v životě zažívali jen to dobré,“ dodala Renata Kristková.

Psi jsou nemocní, mají záněty, průjmy a rány po těle | Renata Kristková, Pet Heroes

Jak pomoci

Podle odhadu veterináře vyjde léčba odebraných psů minimálně na 60 000 Kč. Útulek bude proto vděčný za každý dar na péči o ně. Zájemci mohou přispět libovolnou částkou prostřednictvím darovacího portálu Darujme nebo na účet 2288471053/5500, VS 202413.