Ethel a Nessie živořily zavřené v koupelně. Majitelka se jich vzdala, spolek se obrátil na policii

Původní majitelku přestaly fenky zřejmě bavit. Měla je zavřené v koupelně, bez jídla, bez venčení, bez veterinární péče. Jednu z nich zkoušela prodat, nakonec ale obě předala zvířecím záchranářům.

V takovém stavu fenky byly | Pes nejvěrnější přítel z. s.

Vážily třetinu

V té době už byly fenky v zoufalém stavu. „Tmavší Ethel vážila 4 kilogramy, měla by mít dvanáct. Dodnes bojujeme s bakterií v moči, má kvůli tomu už třetí antibiotika. Navíc trpí inkontinencí,“ řekla Jitka Větrovcová, která má Ethel i Nessie u sebe v Ohrazenicích na Příbramsku. Dobře na tom nebyla ani Nessie, která měla čerstvě zlomený ocásek a potravinovou alergii, kvůli níž musí dostávat speciální granule.

Fenky se svou zachránkyní a dočasnou opatrovatelkou Jitkou Větrovcovou | Jana Ulrichová

Veterináře neznaly

Jitka Větrovcová kontaktovala veterináře, který fenkám vystavil očkovací průkazy. „Řekl mi, že je nejméně tři roky neviděl,“ řekla. Spolek se proto na původní majitelku rozhodl podat trestní oznámení.

Velké zlepšení

Dnes už jsou na tom Ethel i Nessie mnohem lépe. Podařilo se je vykrmit, Ethel už váží 11 kilogramů, zlepšila se i jejich kondice a psychická pohoda. Kvůli nulovému pohybu neměly fenky žádné svalstvo, teď už běhají, hrají si a společně dovádějí. Jejich léčba ale ještě nějaký čas potrvá, pak budou hledat nové domovy. Zástupci spolku jim je budou vybírat velmi zodpovědně tak, aby se už nikdy nedostaly do stavu, v jakém je záchranáři přebírali.

Fenky si už i hrají | Jana Ulrichová

Přijeďte se seznámit

Ideální by byli pro Ethel i Nessie majitelé, kteří už s tímto plemenem mají zkušenosti. „Takoví, kteří vědí, kolik potřebují pohybu a jak důležitá je u nich kvalitní strava. Musí počítat i s tím, že péče o ně bude finančně náročnější,“ řekla Jitka s tím, že na oplátku získají milujícího společníka, který zapadne do každé rodiny včetně té s dětmi. Zájemci, kteří by se už nyní chtěli přijet s fenkami seznámit a zjistit, jestli by si padli do oka, mohou kontaktovat spolek písemně na pesnejvernejsipritel@seznam.cz nebo telefonicky přímo dočaskářku na čísle 601375717.