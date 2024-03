Otřesný případ týrání zvířat: Psa vyhladovělého na smrt majitel držel na krátko přivázaného na řetězu!

Bystří obyvatelé obce Veľké Ludince na Slovensku si týraného pejska naštěstí všimli dřív, než by bylo pozdě. Zhruba pětiletý Bojar byl dlouhodobě těsně přivázaný k boudě řetězem. Několik dní nejedl a neměl přístup k pitné vodě. Vychrtlého tvora si do péče vzali pracovníci organizace Slobody zvierat. Krutému majiteli hrozí v případě prokázání viny až pět let ve vězení.

Zuboženému Bojarovi se řetěz zaryl tak hluboko do kůže, že mu ho odstranili až v útulku. Bezohlednost vůči potřebám zvířete ze strany chovatele je alarmující. Pes musel trpět už delší dobu.

„Nedali Bojarovi najíst, nedávali mu vodu. Měl pouze v nějaké úžlabině dešťovou vodu, na kterou však ani nedosáhl, protože byl na krátkém řetězu. Podle jeho chovatelů byl naposledy nakrmen naposledy před týdnem,“ popsala hrůzné podmínky, ve kterých pejsek žil, Kristína Devínská ze Slobody zvierat.

Použití řetězu na domácí mazlíčky je na Slovensku nově zakázáno. „Jsou tam určité výjimky pro služební psy a hlídací psy a některé pastevecké psy. Jinak všichni psi musí být mimo řetěz,“ vedl pro TV JOJ hlavní inspektor Linky proti krutosti Jozef Chmel.

Ten byl pověřen vyšetřováním celého případu a momentálně připravuje trestní oznámení. „Máme fotografie, zprávu veterináře, kde se dělali krevní testy, to se musí přiložit k tomu trestnímu oznámení. Tam hrozí od dvou do pěti let, když se to dokáže,“ doplnil Chmel.

Statečnému Bojarovi se v bratislavském útulku naštěstí daří dobře a vypadá to, že z nejhoršího už je venku. Dokud se nenajde nový majitel, nějakou dobu si tu ještě pobude.

„Takové zacházení si nezaslouží žádný živý tvor, ale on přesto nám lidem dal ještě šanci. Našli bychom mu rádi bezpečný domov, kde bude milován a kde bude žít jako skutečný pejsek,“ uvedla Devínská.