Týraný pejsek bojuje o svůj život: Blade je slabý, denně dostává kapačky

Je v domácí péči, ale z té měl být ve čtvrtek odebrán a převezen do útulku ve Zlíně. Blesk u toho byl. „Bylo mi oznámeno, že přijedou strážníci a odvezou ho do útulku ve Zlíně. Ale objevila se dodávka technických služeb a pan Roman Šimeček z odboru životního prostředí města. Převozu jsem se bránila. Nebylo to dle úmluvy pana Fialy z kriminálky a nebyl zohledněn stav psa,“ sdělila zkušená dobrovolnice – dočaskářka.

Pes nakonec zůstal u ní. „Stalo se tak na základě odborného vyjádření ošetřující veterinářky Karolíny Turčinkové. Nyní mi sdělila, že převoz a pobyt jinde není podle ní ještě vhodný. Pes potřebuje 24hodinovou péči a v útulku ji není možné zajistit,“ uvedl na místě Šimeček.

Teplo, klid, pelíšek

Blade je sám v místnosti, v teplíčku a má pěkný pelíšek. „Pospává, když jde čůrat, musím ho vynést. Ujde jen pár kroků. Mám radost, že žere a občas i vrtí ocáskem, a už vnímá můj příchod. Byl naprosto apatický. Když ho hasiči vysvobodili, na veterinární klinice udělali zápis o jeho zdravotním stavu a šel do záchytného kotce města,“ uvedla dočaskářka. Ta jej tam i vyzvedla.

„Zavezla jsem ho na vyšetření k veterinářce Karolíně Turčinkové. Zachránilo ho to, že se z posledních sil dostal na parapet otevřeného okna, kde lízal dešťovou vodu. Těší mě každý jeho maličký krůček vpřed. Bohužel zatím není jasné, jak se jeho příběh bude vyvíjet dál,“ konstatovala dočaskářka.

Reakce starosty

„Je neuvěřitelné, jak se lidé dovedou chovat. Naštěstí si paní všimla, že pes olizuje vodu na parapetu, a zavolala strážníky. Na zvonění nikdo nereagoval a nikdo ze sousedů nevěděl, kdo tam bydlí. Přivolaní hasiči pomocí žebříku a otevřeného okna vstoupili dovnitř a psa odchytili. Byt byl plný výkalů, pes bez vody a krmiva. Ze zoufalství vypil vodu ze záchodové mísy,“ popsal starosta Stanislav Blaha.

„Případ převzala policie. Zjistila, kdo je nájemce bytu, a nevěřila vlastním uším. Dotyčný jim sdělil, že do bytu nemuseli vstupovat, protože je prázdný a je v něm jen pes. Chci poděkovat všem, kteří na místě zasahovali a němé tváři zachránili život,“ dodal Blaha.

V domě ho neznali

„Neznal jsem ho, vůbec nevím, o koho jde. Ale lidé si stěžovali na velký zápach, tak asi proto otevřel okno. Neměl ani jméno na zvonku,“ sdělil starší muž u bytového domu.

„Je to hrozné, ale nevím, o koho jde,“ řekla seniorka.