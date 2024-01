Zpět

na

Myslel si, že to bude snadný zisk. Rumun Adrian Gupca (36) si v srpnu loňského roku naložil do své Audi 11 nelegálních migrantů. Když se ho na české hranici snažili zastavit policisté, začal jim ve vysoké rychlosti ujíždět. Zastavila ho až havárie a varovná střelba. Ve vězení si za to posedí 40 měsíců.