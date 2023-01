Kvůli lidem, jako on, musí stovky policistů od podzimu loňského roku důkladně hlídat česko-slovenskou hranici. Taxikář David Novák z Hodonínska pomáhal podle soudu nelegální migraci. Pokuta ve výši 50 tisíc ho zaskočila.

Novák nejprve 18. srpna převážel tři cizince, za což dostal 900 euro (zhruba 22 500 korun). Druhý den znova převážel do Německa další skupinu cizinců. Taxi mělo zastavit v zalesněné části u Dubňan.

Jelikož cizinců mělo být víc, jel na místo Novák ještě s dalším taxikářem. „V původní výpovědi oba uvedli, že sedmičlenná skupina cizinců ze Sýrie, která byla na místě, byla špinavá a smrděla,“ připomněl soudce Krajského soudu v Brně Josef Tatíček. Novák za druhou zakázku inkasoval 7 116 korun.

délka: 00:11.90 Video Video se připravuje ... Krajský soud v Brně zamítl odvolání Davida Nováka proti trestu za převaděčství. Hynek Zdeněk

Ze zisku se ale dlouho neradoval. Policisté oba taxikáře záhy zastavili, migranty zadrželi a peníze Novákovi zajistili. Zatímco druhý taxikář se rozhodl vinu přiznat a přistoupil na dohodu o vině a trestu, Novák změnil původní výpověď a tvrdil, že vůbec netušil, že jde o nelegální migranty.



Vysoká pokuta

Okresní soud v Hodoníně mu neuvěřil a poslal ho na šest měsíců za mříže. Vzhledem k jeho předchozí beztrestnosti trest zmírnil rozsudek na podmíněný. Novák, ale přišel o zabavených 7 116 korun plus vyfasoval pokutu 50 tisíc korun.

U Krajského soudu v Brně se snažil tvrdit, že je nevinný a měl by být plně zproštěn obžaloby. „Mám běžně zakázky i do lesa. Neměl jsem žádné podezření, že by mohlo jít o nelegální migraci,“ tvrdil u soudu.



Soud ovšem jeho tvrzení neuvěřil.zdůraznil Tatíček s tím, že rozsudek je pravomocný a lze proti němu učinit pouze dovolání.

Policisté česko-slovenskou hranici hlídají dodnes. „Od počátku akce až do úterý 4. ledna jsme zadrželi 5 741 nelegálních migrantů a 96 převaděčů,“ doplnil informaci mluvčí policie David Chaloupka.