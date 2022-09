Rak

Patříte-li do řad svobodných, máte se báječně. Nedávné seznámení vás dalo do chodu a opět se cítíte obletovaní. Vaše sebevědomí letí směrem vzhůru a lidé kolem vás to okamžitě poznají. Naštěstí vám to všichni přejí, tak buďte šťastní.