Pětice Afghánců se dostala do České republiky v úterý v nákladním prostoru bulharského kamionu. „Obsluha odstavného parkoviště u Podivína nevěřila svým očím, když viděla, jak muži vyskakují a rychle mizí,“ uvedl mluvčí policie Petr Vala.



Rychle se rozjela pátrací akce, do níž policisté nasadili nejen psovody, ale i služební vrtulník s termovizí.Zadržení uvedli, že mířili do západní Evropy,“ dodal Vala.

O den později tříčlenná skupina Libyjců nakukovala řidičům do aut ve Velešovicích a žádala vodu. Přivolaní policisté je zadrželi ještě v obci. Mladíci kolem dvaceti let tvrdili, že měli namířeno do Rakouska.



Další dvě skupiny zadrželi policisté ve čtvrtek.