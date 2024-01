Vymýšlel nemoci a dělal na něm pokusy. Dostal podmínku a teď… Tyran chce vrátit Artuše

Artušův původní majitel, student medicíny v Plzni, si vzal do hlavy, že jeho pes trpí různými nemocemi. Snažil se o tom přesvědčit plzeňské veterináře, které obíhal a chtěl po nich, aby Artuše léčili. Když mu nevyhověli, začal podle obžaloby „léčit“ svého psa sám. Artuš to málem nepřežil.

Artuš se svou zachránkyní Markétou Tučkovou, u které našel i milující domov. Zatím ale pouze dočasný | Kateřina Bokrová Lang

Přežil jen zázrakem

Když se konečně dostal do péče veterinářky Markéty Tučkové, byl na pokraji smrti. Měl poraněnou nohu, takže musel podstoupit operace, nemocné oko a nekrotickou kůži po celém těle. Byl apatický a psychicky zlomený. Švec za to u soudu vyfasoval 18měsíční podmínku se zkušební dobou na 2 roky a také zákaz chovu zvířat na 5 let.

Takto medik Martin Š. svého psa zřídil | Krimi Plzeň

Bral drogy

Podle soudu si Švec vytvářel vlastní nepravdivé diagnózy. Na jejich základě pak dával Artušovi léky a dělal mu zákroky, které mu působily bolest a utrpení. Švec přiznal, že v době, kdy Artuše „léčil“, bral drogy. Nikdy ale nepřipustil, že dělal něco špatně. Blesk tlapkám dokonce řekl, že chce Artuše zpět.

Odvolací soud

Rozsudek prvoinstančního soudu není ale ještě pravomocný, protože Švec i státní zástupce se odvolali. Případem se proto dál bude zabývat krajský soud. Rozhodnout bude muset i to, komu pes připadne. „Měl by propadnout státu. Jsem připravena si pak oficiálně požádat o jeho adopci,“ řekla veterinářka. „Bylo by to ideální. Je u nás už tři a půl roku, za tu dobu si na nás tak zvykl, že jakákoli změna prostředí by pro něj byla zřejmě velký šok,“ dodala.

Zůstane napořád?

Artuš už je součástí veterinářčiny rodiny, kde má i svého psího parťáka. „Jsou jako bráchové. Je u nás prostě spokojený a je to na něm, myslím, i vidět,“ řekla veterinářka s tím, ale je ale nutné dotáhnout vše i papírově. „Je to potřeba i proto, abychom měli konečně klid a nemuseli se bát, že ho budeme muset někomu předat,“ dodala.