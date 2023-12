Cíl sbírky Den zvířat podporované i známými tvářemi je jasný: Dva milióny pro 130 útulků

Už několik let velmi cíleně pomáhá opuštěným zvířatům spolek Běhejme a pomáhejme útulkům. Proto i letos připravil celorepublikovou sbírku Den zvířat na podporu útulků. Na Doniu, kde sbírka běží, se už vybralo přes 1,5 milionu korun

Organizátoři akce přitom myslí nejen na psí a kočičí útulky, ale také na farmy pečující o týrané koně, hospodářská zvířata, raněné holuby nebo fretky. Video, které letošní sbírku podporuje, natočil Milan Šteindler. Na sociálních sítích se za ni postavila celá řada dalších známých tváří, například Veronika Khek Kubařová, Míša Kuklová, Veronika Žilková, Ivan Trojan, Václav Vydra, Štěpán Benoni, Robert Jaškow, Václav Noid Bárta či Martina Pártlová a řada dalších.

Akci podpořila i Jitka Schneiderová | Běhejme a pomáhejme útulkům z. s.

Pomoc pro všechny

Za akcí stojí zakladatel spolku Petr Sokolík, který od roku 2014 organizuje charitativní běhy pro útulky v Praze, Brně a Olomouci. Cítil ale, že pomoc potřebují i ostatní útulky v celé republice. „To, že pomáháme pejskům a kočkám v okolí měst, kam jezdíme dělat charitativní běh, jsem cítil jako nespravedlnost,“ vysvětlil, proč před čtyřmi lety vymyslel celorepublikovou sbírku Den zvířat.

Drahá veterinární péče

Výtěžek sbírky bude po skončení akce rozdělen rovným dílem mezi 130 neziskových spolků z celého Česka. „V tuto chvílí je vybráno 1 550 550 korun. Náš cíl jsou 2 miliony, aby každý útulek dostal 15 tisíc,“ řekl Petr Sokolík s tím, že mnoho lidí si myslí, že zvířatům v útulcích nejvíce schází krmivo, ve skutečnosti ale potřebují především nákladnou veterinární péči, protože se do útulků dostávají většinou ve velmi zbídačeném stavu. „Situace v útulcích je opravdu kritická. Proto jsme rádi, že se k nám lidé přidávají a pomáhají zvířatům, která jsou ve všech sbírkách na posledním místě,“ dodal Petr Sokolík.

Peníze ze sbírky rozdělí spolek mezi 130 útulků | Běhejme a pomáhejme útulkům z. s.

Jak se zapojit?

Sbírka spolku Běhejme a pomáhejme útulkům si už získala důvěru mezi lidmi, v loňském roce se vybralo 2 573 000 korun. „Náš sen je vytvořit pro zvířata podobnou sbírku jako je Tříkrálová, tedy takovou, kterou lidé podporují, věří jí, a která díky tomu pomůže každý rok co nejvíce útulkům,“ řekl Petr Sokolík. Zájemci, kteří by se do ní chtěli zapojit, mohou přispět na www.denzvirat.cz nebo na transparentní účet 2901198295/2010. Více informací najdou na www.behproutulky.cz.