Nejlepší true crime dokumenty roku 2023: Opiodiová krize, špinavé peníze z Wall Street nebo pohled do nitra tajemné sekty!

Stopař se sekerou (Netflix 2023) | reprofoto Youtube.com/ Jessob Reisbeck

Kanaďan Caleb Lawrence McGillvary se v únoru roku 2013 stal téměř přes noc virální senzací. Tehdy se 24letý surfař, který žil bez domova, americké televizní stanici KMPH svěřil s děsivým incidentem, který se mu stal během stopování v Kalifornii. Řidič se měl mladíkovi v autě svěřit, že před jeho nástupem znásilnil 14letou dívku. „Nebral jsem ho vážně až do doby, kdy prohlásil, že je Ježíš Kristus a může si dělat, co chce. Pak srazil muže, který stál opodál,“ vypověděl stopař v dnes už legendárním videu.

Poté prý McGillvary vzal svou sekerku a podivného řidiče udeřil za jeho činy do hlavy. Video, kde podivný mladík o všem vypráví, se přes noc stalo senzací. Jak uvádí People, McGillvaryho si k sobě do pořadu pozval komik Jimmy Kimmel a spolupráci s ním chtěl navázat Justin Bieber nebo producent reality show o sestrách Kardashianových.

To vše v 87 minutovém dokumentu Stopař se sekerou zaznamenala režisérka Colette Camdenová. Zatímco první část počinu se věnuje McGillvarově rychle nabyté slávě, druhá část nabírá poněkud rychlejší a dramatičtější ráz. Na světlo světa totiž vyjde fakt, že jen pár týdnů poté, co se z mladíka stala celebrita, brutálně zavraždil právníka Josepha Galfyho. Za vraždu prvního stupně odešel v roce 2019 od soudu s trestem 57 let odnětí svobody.