Svět dodnes straší šílené sekty: Přívrženci se zabili s příletem komety, další uhořeli v kostele!

Keňské úřady začaly v květnu vyšetřovat smrt desítek lidí, jejichž těla byla nalezena v lese Shakahola, který se nachází na východě země. Policisté doposud nalezli přes 200 těl. Mrtvá těla podle vyšetřovatelů patřila členům šílené sekty, která nutila své členy, aby hladověli. Podle informací televize ABC lidé věřili, že pokud budou hladovět, setkají se s Ježíšem. Pro deník The New York Times promluvil muž jménem Katana, který býval zástupcem kazatele v sektě.

Katana pomáhal s vyšetřováním. Deníku řekl, že první byly donuceny umírat děti. Zavírali je na pět dní do chatrčí bez jídla a vody. „Pak je zabalili do dek a pohřbili, i ty, které ještě dýchaly,“ vypověděl. Policisté vzali do vazby šéfa sekty Mackenzieho. Podle výsledků pitev na prvních tělech většina z nalezených zemřela hlady. Někteří další však byli ubiti k smrti, uškrceni či udušeni. Již dříve úřady uvedly, že některým nalezeným tělům chyběla část orgánů.