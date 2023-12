Upečte cukroví hafanům: Zvířecí záchranářka ukázala, jak na zdravé vánoční mlsání pro mazlíčky

I když se psí pamlsky nahrazující vánoční cukroví dají už běžně koupit v obchodech, Monika dává přednost domácímu pečení. Má to podle ní své výhody. „Mí psi mají různé zdravotní problémy, v kupovaném cukroví by mohlo být něco, co by jim nesedlo. Když pro ně peču sama, vím, co do těsta dávám a mám jistotu, že dostanou jen to nejlepší,“ řekla.

Suroviny na játrové sušenky | Jana Ulrichová

Zdravé mlsání

Pro příznivce Blesk tlapek si Monika připravila tři recepty, a to na banánové, dýňové a játrové sušenky. „Dýňové sušenky jsou vhodné i pro diabetiky. Mají nízký glykemická index a podporují imunitu. Sušenky s banánem mají zase vysoký obsah vitamínu B6 a játrové sušenky jsou bohaté na železo,“ řekla. Jak na to, pak reportérkám i názorně předvedla.

Dýni je potřeba před zapracováním do těsta uvařit nebo rozpéct v troubě | Jana Ulrichová

Dýňové sušenky

80 g vařené dýně, 45 g arašídového másla, žitná hladká mouka, 1 vajíčko a trochu vody. Vše promícháme a vytvoříme těstíčko, které necháme chvíli odpočinout. Těsto pak dáme do klasických nebo silikonových formiček a dáme péct.

Játrové sušenky

300 g jater, 1 vajíčko, 1 syrová mrkev, česnek a ovesné vločky. Všechny ingredience dáme do mísy a rozšleháme na polotuhou hmotu tak, aby se sušenky daly tvarovat. Těsto rozprostřeme na plech na výšku zhruba 1 cm a dáme péct. Upečenou placku nakrájíme nebo nalámeme na menší kousky, případně vytvarujeme pomocí vykrajovátek.

Takto vzniklá hmota je základ na játrové sušenky | Jana Ulrichová

Banánové sušenky

60 - 70 gramů žitné hladké mouky, 1 vajíčko, zralý banán a 1 lžíce kokosového oleje. Vše smícháme, opět vytvoříme těsto, které namačkáme do klasických nebo silikonových formiček a dáme péct. Všechny tři druhy sušenek pečeme v předehřáté troubě na 170 stupňů přibližně 25 minut.

Fenky Moničiny maminky Valinka a Kessynka domácí cukroví hned po vychladnutí otestovaly | Jana Ulrichová

Chutné a zdravé

Reportérky pak hned na místě vyzkoušely, jak pejskům sušenky od Moniky chutnají, a úspěch se dostavil okamžitě. Zachutnaly jorkšírům Moničiny maminky i Blesk tlapkovým adopťákům Kubovi a boxerce Maggie. „Za tu trochu práce to rozhodně stojí. Psi si na nich pochutnají a jejich páníčci se nemusí bát, že by jim uškodily,“ shodly se reportérky Blesk tlapek.