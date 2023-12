Vánoční soutěž Blesk tlapek je v plném proudu: Pošlete tu nej fotku mazlíčka a vyhrajte

I letos převládají fotky psů a koček, přišly ale i snímky morčat a koní. Už teď je jasné, že vybrat z nich tři nejlepší nebude vůbec snadné. „Většina jich je velmi povedených. Je vidět, že lidé své domácí mazlíčky milují, sdílí s nimi vše, tedy i radost z Vánoc a zimní nadílky. Při své práci většinou tak šťastná zvířata nevidíme, o to víc nás pohled na soutěžní fotky těší,“ řekla reportérka Jana Ulrichová.

Ještě je čas

Ti, kdo by se chtěli se svými zimními a vánočními fotografiemi do soutěže ještě zapojit, mají čas do neděle 17. prosince do 23:59 hodin. Pravidla jsou jednoduchá. „Najděte fotku, se kterou se chcete do soutěže zapojit. Jdete na facebook Blesk tlapek a fotku vložte do komentáře pod příspěvek o soutěži. Nebojte se, že ho nenajdete, je to první příspěvek, který vidíte, když otevřete blesktlapkový facebook,“ řekla reportérka Kateřina Bokrová Lang s tím, že kdo chce, může k fotce přidat i krátký popisek. Pro inspiraci se podívejte do galerie, kde je výběr z fotek, které zatím do soutěže dorazily.

Balíčky za 1500 Kč

Autoři tří nejlepších snímků, které vyberou reportérky Blesk tlapek, získají pro své domácí mazlíčky balíčky v hodnotě 1500 korun od Mountfield. Výherci si balíčky vyzvednou sami v prodejně Mountfield, kterou mají nejblíže svému bydlišti.