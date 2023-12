Blesk tlapky s Mountfieldem opět nadělovaly: Zásoba krmení k Vánocům pro útulek v Chrudimi

Mountfield, s nímž Blesk tlapky v tomto roce spolupracují, daroval do čtyř prověřených útulků a záchranných spolků celkem 675 kilogramů prémiových a superprémiových granulí. Tři várky už reportérky předaly, a to do spolku Tlapky v naději, který provozuje útulek v Horšovském Týně na Domažlicku, do Dočasek De De a do Psího domova v Řepnici na Litoměřicku. Čtvrtou várku nyní odvezly do útulku v Chrudimi.

Krmení od Mounfield hned zkontrolovali i dva z místních svěřenců | Jana Ulrichová

Stop stav na kočky

Útulek v Chrudimi spadá pod město. Azyl v něm nacházejí psi i bezprizorní kočičky. „Pro pejsky máme osmnáct míst a pro kočičky zhruba šest. Snažíme se samozřejmě postarat se o co největší možné množství zvířat,“ řekla vedoucí útulku Anežka Formanová s tím, že někdy to ale není v jejich silách. Například nyní už nemají volnou kapacitu pro kočičky, na jejich příjem proto museli vyhlásit stop stav.

Krmení od Mounfield si převzala vedoucí útulku Anežka Formanová se svými spolupracovnicemi | Jana Ulrichová

Vděční za pomoc

Chrudimský útulek financuje převážně město. „Bez dárců bychom ale nebyli vůbec schopni existovat. Naštěstí lidí, kteří nás podporují, je dost, za což jim velmi děkujeme,“ řekla vedoucí. Dodala, že i daru od Mounfieldu si velmi váží. „Je to obrovská pomoc, tady se neztratí ani ten sebemenší pytlíček. Pejskové budou nadšeni, moc za to děkujeme,“ uvedla s tím, že nyní mají v útulku jen velké pejsky, kteří denně spořádají přes čtyři kilogramy granulí. „Jeden větší pytel nám tak vydrží na tři, čtyři dny,“ řekla Anežka.

Léta v kotci

Útulek má tři zaměstnance, kteří se zaměřují na socializaci zvířat a výcvik pejsků, na výpomoc pak mají ještě dva spolupracovníky z řad zdravotně postižených. Zvířata prochází v útulku 14denní karanténou, pak se jim snaží najít co nejrychleji domovy. „Malí, hodní pejsci odcházejí rychle, často hned po karanténě, máme tu ale i případy psů, kteří jsou tu několik let. I když se snažíme, zájem o ně není,“ řekla vedoucí.

Buddy | Útulek Chrudim

Čekají na domov

Buddy (10 měsíců) – zdravý, 20kilogramový kříženec zřejmě pitbula a basenjiho, což ho předurčuje ke komplikované povaze. Zpočátku to s ním bylo velmi těžké, v útulku, kde čeká na nový domov od loňského června, ale udělal velké pokroky. Má rád ostatní psy, neumí s nimi ale komunikovat. Na děti zpočátku vyjížděl, teď, po kastraci, je k nim ostražitý. Zájemce, který by se ho chtěl ujmout, musí počítat s více návštěvami.

Paulo | Útulek Chrudim

Paulo (asi 7) – křížence pitbula Paula jeho původní majitel uvázal a opustil. Pes se dostal do útulku naprosto zlomený a nebyl na tom dobře ani fyzicky, byl vyhublý, měl přerostlé drápy a ošklivé rány na těle. Po pár týdnech se ale z nedůvěřivého, na celý svět vrčícího psa stal přátelský tvor, který chodí na procházky, mazlí se a lidskou společnost si přímo vynucuje. Nic už mu nebrání odejít domů.

Puclík | Útulek Chrudim

Puclík (1) – kříženec bull plemene, kterého jeho původní majitel zavíral v malém prostoru, nekrmil ho, aby po něm nemusel uklízet a nakonec ho v létě ve vedrech nechal uvázaného u stromu. Když pro něj pracovníci útulku přijeli, byl unavený, dehydrovaný a smutný. Teď už je z něj energický pejsek, který miluje pohyb, společnost a pozornost. To, co v minulosti zažil, ho ale poznamenalo, i když je přátelský, bude mít s přechodem do nového domova problém, bude potřebovat hodně času a trpělivosti, aby si zvykl.