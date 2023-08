Fotosoutěž s Mountfieldem startuje. Pošlete poslední foto svého psa z mobilu a vyhrajte balík dobrot

Pravidla jsou jednoduchá. Fotosoutěž poběží na našich facebookových stránkách. Pod příspěvek se soutěží nám do komentářů vložte poslední fotku svého psa, kterou máte v mobilu. Téma není nijak dané, fantazii se meze nekladou. Je jedno, jestli jste jej vyfotili v poloze vleže doma na gauči nebo venku v přírodě při psích radovánkách. Z těch nejhezčích, nejzajímavějších, nejvtipnějších vyberou reportérky Blesk tlapek tři nejlepší, které odměníme.

O takovéto balíčky v hodnotě 1500 korun hrajeme | Mountfield

Na co se těšit?

Výherci se mohou těšit na balíček v hodnotě 1500 korun od Mountfield. „Obsahuje mix pamlsků, kapsiček, konzerv a granulí pro psy,“ řekla tisková mluvčí společnosti Mountfield Kateřina Böhmová s tím, že výherci si je sami vyzvednou v prodejně Mountfield, kterou mají nejblíže svému domovu. "S autory vybraných snímků se spojíme a domluvíme se, kam si pro svou výhru přijdou," doplnila mluvčí.

Jak na to

Mrkněte do svých mobilů, najděte poslední foto svého čtyřnohého parťáka a vložte ho do komentáře pod příspěvek na facebooku Blesk tlapek. Nebojte se, že ho nenajdete, bude to po celou dobu ten první, který uvidíte, když otevřete blesktlapkový facebook. Nechte se pro začátek inspirovat naší galerií, kde jsou nesoutěžní fotky našich psů a psů našich přátel, a posílejte ty své. Času máte dost, soutěž ukončíme a vyhodnotíme příští týden.