Montér na Hradecku spadl z elektrického stožáru: Na místo přiletěl vrtulník
Montér, který ve čtvrtek ve Výravě na Královéhradecku spadl ze stožáru vysokého napětí, utrpěl vážná zranění. Letecky byl přepraven do nemocnice, vyplynulo z informací zdravotnických záchranářů a policie. Neštěstí se stalo krátce po 16:00. Policie se případem zabývá pro podezření z možného spáchání těžkého ublížení na zdraví z nedbalosti.
„Muž, ročník 1980, spadl ze stožáru, který je vysoký odhadem 20 metrů. Šlo o pracovní úraz. Příčinu a okolnosti šetříme,“ řekla ve čtvrtek ČTK policejní mluvčí Karolína Macháčková.
Na místě zasahovala také letecká záchranná služba. „Muž utrpěl vážná poranění hlavy a hrudníku a byl po ošetření letecky přepraven do traumacentra Fakultní nemocnice Hradec Králové,“ uvedli záchranáři na sociální síti X.
Podobný případ se stal v Královéhradeckém kraji 10. července u Očelic na Rychnovsku. Jeden ze dvou montérů, kteří tam spadli z plošiny při stavbě elektrického vedení, zemřel po převozu v nemocnici. Druhý muž utrpěl těžké zranění. Muži spadli z výšky asi deseti metrů. Neštěstí se stalo při pracích na vedení přenosové soustavy ČEPS.
