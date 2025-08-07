Mladá lezkyně se zřítila ze skály u Sázavy: Zasáhnout musel člun i vrtulník

7. srpna 2025
Záchranáři ve Středočeském kraji zasahovali u mladé ženy po pádu ze skalní stěny v obtížně přístupném terénu. K pacientce se dostali pomocí člunu, následně ji vrtulník dopravil na bezpečné místo, odkud ji sanitka odvezla do motolské nemocnice.

Zdravotnická záchranná služba Středočeského kraje informovala o náročném zásahu v terénu nedaleko řeky Sázavy. Mladá horolezkyně se při sportování zřítila ze skalní stěny a potřebovala pomoc. Terén v místě pádu byl však natolik náročný, že musela být přivolána jednotka hasičů z Jílového. Ti zdravotníky k pacientce dopravili po řece člunem.

Sportovkyně podle záchranářů utrpěla lehčí zranění. Po prvotním ošetření byla transportována vrtulníkem na nejbližší vhodné místo, volnou louku, kde si ji převzala zpět posádka záchranné služby. Ta ženu bezpečně převezla do Fakultní nemocnice Motol.

„Díky skvělé spolupráci všech se podařilo rychle poskytnout potřebnou pomoc i v takto náročném terénu,“ ocenili na Facebooku záchranáři profesionální spolupráci všech složek.

