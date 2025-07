Zásah proudem na Rychnovsku: Muž utrpěl těžké popáleniny

V areálu výrobního závodu v rychnovské části Lipovka zasáhl v pondělí 14. července odpoledne dva lidi elektrický proud. Muž utrpěl těžké popáleniny a musel být transportován do specializovaného centra v Praze. Policie případ vyšetřuje pro podezření z nedbalosti.

Dva lidé utrpěli zranění při zásahu elektrickým proudem v areálu výrobního závodu v rychnovské městské části Lipovka. Muž byl s těžkými popáleninami přepraven do popáleninového centra Fakultní nemocnice Královské Vinohrady v Praze, ženu záchranná služba s lehčím zraněním převezla do rychnovské nemocnice.

Informovala o tom mluvčí Zdravotnické záchranné služby Královéhradeckého kraje Lucie Hanušová. Podle policie se jedná o pracovní úraz, případ prověřuje. Neštěstí se stalo krátce před 16:00.

„Policie se případem zabývá pro podezření z možného spáchání přečinu těžké ublížení na zdraví z nedbalosti. Dosud nebyl nikdo obviněn, prověřujeme všechny možné okolnosti tohoto pracovního úrazu,“ řekla policejní mluvčí Karolína Macháčková.

Na místě zasahovaly dvě záchranářské a jedna lékařská posádka z Rychnova nad Kněžnou, inspektor provozu a posádka letecké záchranné služby.

„Zraněný muž utrpěl popáleniny na 20 procentech těla. Letecky byl přepraven do Fakultní nemocnici v Hradci Králové a odtud pozemní posádkou do Prahy,“ řekla Hanušová. Podle ní letecký převoz do Prahy nebyl možný kvůli špatnému počasí.