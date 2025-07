Policistku Andreu srazil v Ústí bezohledný senior: Z nehody ujel! Padl trest

Okresní soud v Ústí nad Labem dnes uložil podmíněný trest muži, který srazil městskou policistku na přechodu ve městě a od nehody ujel. Řidič tvrdil, že ženu neviděl. Za těžké ublížení na zdraví z nedbalosti a neposkytnutí pomoci řidičem dopravního prostředku mu hrozilo pět let vězení. Soud uložil dvouletý trest podmíněně odložený na čtyři roky a zákaz řízení na pět let. Policistce, která se stále léčí, musí zaplatit necelých 95.000 korun. Obžalovaný se vzdal práva na odvolání stejně jako státní zástupce. Rozsudek je pravomocný.

Video Řidič srazil strážnici před školou a ujel. - PČR Video se připravuje ...

Nehoda se stala časně ráno 9. ledna. Řidič osobního automobilu srazil ve čtvrti Všebořice strážnici v reflexní vestě, která přes přechod převáděla lidi a v ruce držela výstražné červené světlo. Vůz jel z města směrem na Chlumec a po nehodě pokračoval bez zastavení dál.

Důchodce Jaroslav Rizman soudu dnes řekl, že byla tma a nevěděl, že někoho srazil. Jel nakoupit. Po nákupu se vrátil domů a zaparkoval v garáži. O nehodě se podle svých slov dozvěděl z televizního zpravodajství a o tom, že on je viníkem, až po příchodu kriminalistů. Soud přehrál kamerový záznam, který zveřejnila policie po incidentu. Vyplývá z něj, že projíždějící auto srazilo čelem policistku, která mávala terčíkem. Žena přepadla přes kapotu na silnici a vozidlo pokračovalo v jízdě, aniž zabrzdilo.

Řidič se nepřihlásil policii ani přes opakované výzvy. Kriminalisté museli vyhodnotit desítky hodin kamerových záznamů z městského kamerového systému i kamer městské hromadné dopravy a palubních kamer řidičů. Pro muže si kriminalisté přišli. Rizman řekl, že teprve tehdy se dozvěděl, že je viníkem nehody. Obžalobu nerozporoval, proto soud další důkazy neprováděl.

Předseda senátu Josef Šíp řekl, že si šofér musel být vědom, že ženu srazil. „Možná se bál, možná si myslel, že se na to nepřijde,“ uvedl Šíp. Polehčující okolností bylo podle Šípa to, že žil řádný život, až do nehody nespáchal žádný trestný čin a jediný dopravní přestupek. Zraněné napsal omluvný dopis a pojišťovně zaplatil 130.000 korun.

Policistka měla zlomenou holenní kost, prodělala dvě operace a má ztížený pohyb. Požadovala náhradu škody za ztrátu na výdělku, výdaje spojené s léčbou, bolestné, které znalec stanovil na zhruba 95.000 korun, ztížení společenského uplatnění a další. Soud přiznal pouze nárok na bolestné. Se zbylými nároky ve výši zhruba 3,5 milionu korun odkázal policistku na občanskoprávní řízení.