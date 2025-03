Senior srazil strážnici Andreu na přechodu a ujel: Ani se jí neomluvil!

Strážnice Andrea pracuje u Městské policie v Ústí nad Labem už 17 let. 9. ledna vyfasovala ranní směnu, během které dostala za úkol převádět chodce přes přechod. Převedla zrovna skupinku lidí, když si všimla, že na její straně čeká ještě jedna paní. Podívala se na přítomnou kolegyni, aby se dohodly, jestli ji ještě převedou také. Když se otočila zpět, čekalo ji možná to nejhorší překvapení v životě.

V plné rychlosti se na ni řítilo auto. „Už jsem nestihla uskočit. Když mě to auto nabralo, tak jsem si myslela, že umřu. Když jsem z toho auta odpadla na zem, říkala jsem si: ‚Tak a teď mě ještě něco přejede.‘ Proto jsem se tam i odkulila,“ popsala hrůznou zkušenost pro CNN Prima News. Viník z místa nehody okamžitě ujel.

Na rozdíl od nepozorného řidiče všichni přítomní se strážnici okamžitě vrhli na pomoc. Přivolaní záchranáři ji okamžitě převezli do Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem. Tam lékaři zjistili, že utrpěla velmi vážnou zlomeninu nohy. Podstoupila dvě operace a dodnes dochází pětkrát týdně na rehabilitace. Pochopitelně neudělá ani krok bez berlí.

Senior, který seděl za volantem, z místa nehody ujel a ani navzdory rozsáhlé medializaci případu se sám nepřiznal. Ústečtí kriminalisté však nezaháleli a zanalyzovali stovky hodin záběrů z bezpečnostních a palubních kamer projíždějících řidičů. Po týdnu se jim podařilo viníka vypátrat. 74letý senior schovával inkriminující auto v garáži.

Zraněná policistka selhání chápe, nelíbí se jí ale reakce seniora, který se snažil vyhnout odpovědnosti za svůj omyl. „Stát se to může každému, chvilka nepozornosti a někoho srazíte. Ale on týden čekal doma, než si pro něj přijdou. To se mi nelíbí,“ řekla. Muž ji prý nijak nekontaktoval, a pokud se někde omluvil, tak o tom neví. A to se jí příčí.

Těší se však ohromné podpoře od kolegů, a i když neví, kdy se bude moct vrátit do práce, nezoufá si. Obžalovanému muži mezitím hrozí za ublížení na zdraví z nedbalosti a neposkytnutí pomoci až pět let za mřížemi.