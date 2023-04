Čím krmit domácího mazlíčka? Granule, nebo konzervy?

Většina majitelů psů a koček řeší otázku, zda je možné krmit granulemi nebo raději konzervami. Granule jsou výhodné cenově, vyjdou levněji, lépe se skladují a vydrží dlouho čerstvé. Protože jsou ale suché, obsahují jen 10 procent vody, musí mít zvíře vždy na dosah misku s čistou vodou.

Výhody konzerv

Konzervy obvykle obsahují vyšší podíl masa, což zlepšuje chutnost krmiva. Po otevření je ovšem nutné konzervu skladovat v lednici a rychle ji spotřebovat.

Co je dobré pro kočky

Mokré krmivo, jako jsou konzervy nebo kapsičky, jsou pro kočky vhodné, protože obsahují mnoho tekutin, což pomáhá udržovat kočky hydratované a zdravé. Zároveň jsou kočky závislé na příjmu taurinu, který většinou mokré krmivo poskytuje v dostatečném množství. Taurin je esenciální aminokyselina, kterou kočky potřebují pro správnou funkci srdce, očí a dalších orgánů. Jeho nedostatek může vést k vážným zdravotním problémům, jako jsou srdeční choroby a problémy s viděním. „Granule jsou také vhodným zdrojem živin, avšak neobsahují tolik tekutin jako mokré krmivo, což může být problematické pro kočky, které mají tendenci pít méně vody,“ okomentoval Radek Hanzlík, produktový manažer ze společnosti Mountfield.

Starvita, granule a konzervy pro kočky | Mountfield

Pomalý přechod

V případě, že nastane nutnost změnit krmivo, je potřeba myslet na to, že tato změna by měla být postupná. Zvířatům vyhovuje pravidelný režim, a to i v případě krmení. Přechod na jiné, i když třeba kvalitnější krmivo, může zvířatům způsobovat zdravotní problémy. "Proto bychom měli při změně krmiva volit postupnou cestu, to znamená nejdříve míchat původní krmivo s novým a následně poměr nového krmiva pomalu navyšovat," vysvětluje produktový manažer Radek Hanzlík z Mountfieldu.

Jak správně dávkovat

Řada lidí netuší, jak dávkovat krmivo svému mazlíčkovi. Doporučujeme řídit se dávkováním krmiva stanoveného výrobcem. Obecně ale platí, že čím kvalitnější krmení, tím nižší by měla být denní dávka, protože např. superprémiové krmivo má vysokou hustotu živin, které jsou dobře stravitelné a vhodné i pro výstavní psy nebo pro zvířata v zátěži.

Starvita, granule pro psy | Mountfield

Jiskra v oku to jistí

Pro přesnější orientaci je potřeba se podívat na balení granulí nebo konzerv. „Doporučené denní dávky bývají uvedeny na obale krmiva,“ dodal Radek Hanzlík z Mountfieldu, s tím, že záleží také na stáří, zdravotním stavu zvířete a jeho momentální zátěži. Obecně ale platí, že pokud je domácí mazlíček čilý, zdravý, netloustne, má hustou, lesklou srst a jiskru v oku, je jeho krmení v pořádku.

Víte, že …

… čím mladší zvíře, tím více porcí?

… štěňata do 14 týdnů věku by měla dostávat 4 porce krmení denně?

… dospělým psům se dávají 1 až 2 jídla denně?

… u koček může být frekvence krmení častější a krmivo může být rozděleno do menších porcí?