Rocky marně vyhlíží nový domov už dva roky. Původní majitelé se ho zbavili, nové se nedaří najít

Odkud Rocky pochází a čím si prošel, nikdo neví. Objevil se na cizí zahradě, kde ho zaujala háravá fenka. „Majitelé fenky nám volali, že se k nim dobývá. Dojeli jsme tam a odvezli jsme ho k nám,“ popsala předsedkyně spolku Martina Gilchová.

Rocky je ještě poměrně mladý kříženec zřejmě staforda | Jana Ulrichová

Nikomu nechyběl

Rocky nikomu nechyběl, nikdo se o něj nepřihlásil, neměl ani čip. „Na krku měl ale úplně nový obojek, ještě s cenovkou, a na té bylo fixou napsané jméno Rocky,“ popsala Martina s tím, že psa zřejmě někdo nezvládl a proto se ho zbavil. Chtěl ale, aby nálezce znal jeho jméno, na které slyší.

Rocky má společnost lidí rád, v kotci trpí separační úzkostí | Jana Ulrichová

Potřebuje mantinely

V útulku se toho Rocky už hodně naučil. Ovládá základní povely, umí chodit na vodítku. Přesto ale potřebuje zkušeného majitele. „Potřebuje někoho, kdo má zkušenost s plemeny typu bull, nejlépe nějakého kynologa, který zná povahu těchto psů. Člověk, který neví, jak na něj, ho nezvládne,“ řekla Martina. „Je to hodný pes, potřebuje ale mantinely, potřebuje prostě ukázat, co může a co už ne,“ dodala.

Hodně pohybu a sport

Jako většina kříženců bull plemen je i Rocky velmi aktivní, unavit ho není lehké. Potřebuje proto člověka, který by s ním sportoval a hodně se mu věnoval. Trvalá společnost lidí mu v útulku chybí. „Je tady nešťastný. Když je zavřený v kotci, trpí separační úzkostí, která se projevuje tím, že běhá pořád dokola. Je hodně závislý na lidech, jakmile někoho vidí, chce za ním,“ řekla Martina.

Rocky potřebuje hodně pohybu | Jana Ulrichová

K dětem raději ne

Rocky se nehodí k malým dětem, v útulku ho nedoporučují ani k jiným zvířatům. I když venku na ostatní psy neútočí, v nové rodině by měl být zvířecím jedináčkem. Ideální by byl pro něj domek se zahradou, může být i v kotci, ovšem za předpokladu, že mu majitel dopřeje dostatek pohybu a vyžití. Zvládl by zřejmě žít i v bytě, majitel by s ním ale musel trávit většinu času.

Rocky si oblíbil dceru provozovatelky útulku Martiny Gilchové | Jana Ulrichová

Volejte spolek

Rocky je naprosto zdravý, nemá žádné zdravotní problémy ani omezení. Zájemci, kteří jsou ji jisti, že by ho zvládli, a chtěli se ho proto ujmout, mohou kontaktovat spolek Tlapky v naději telefonicky na čísle 602 723 120.