Zoufalé pátrání po ztraceném pejskovi Gimim: Majitel přespal v lese, kde mazlíček zmizel

Kříženec huskyho je velký asi jako německý ovčák. Při procházce lesem se vyvlékl z vodítka, není proto nijak označený. Majitelé po pejskovi zoufale pátrají, vyzkoušeli už snad úplně vše. Společně s dobrovolníky prohledali les a okolní obce, vylepili letáky, ptali se náhodných lidí.

V den, kdy se Gimi zaběhl, majitel dokonce přespal v lese. Přes veškerou snahu se bohužel zatím milovaného mazlíčka nepodařilo vypátrat.

Gimi je přátelský k lidem i k dětem. „Prosím, když ho spatříš – vezmi ho do auta, do dvora apod. Neodcházej od něj. Já bych to pro Tvého psa, kočku udělal bez zaváhání,“ vyzval majitel na sociální síti. Za nalezení pejska dokonce nabízí odměnu ve výši 100 eur. V přepočtu jde asi o 2370 korun.

„Zítra je nový den, začátek týdne, tak věřím, že díky Vaší pomoci začne svítat na lepší časy,“ uzavřel v neděli majitel svůj příspěvek.