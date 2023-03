Pret se strachy plazil po podlaze. Teď je z něj krásný pes, který svého člověka bude milovat

Pret v útulku strádal. „Volali nám, že tam mají bázlivého, navíc velmi hubeného psa, který by potřeboval do nějakého stabilního prostředí, kde by se srovnal psychicky,“ popsala předsedkyně spolku Psí senioři v nouzi Vendula Wolfová, která má nyní Pretu u sebe v Chrástu na Nymbursku.

Pret je hezký zhruba 8letý německý ovčák | Jana Ulrichová

Už přibírá

Po třech týdnech v dočasné péči udělal Pret velký pokrok. „Zjistili jsme, proč byl tak hubený a nepřibíral. Měl střevní parazity, kvůli kterým nemohl vstřebávat živiny. Teď už je přeléčený antibiotiky, krásně přibírá a dostává chuť do života,“ řekla Vendula.

Pret vychází i s ostatními psy, kočky ale nesnese | Jana Ulrichová

Neznal nic

Ve spolku zapracovali i na Pretově psychice. „Když k nám přijel, nic neznal, plazil se po podlaze, plazil se před vodítkem, když jsme vodítko vzali do ruky, kvičel,“ popsala s tím, že teď už je z něj veselý pes, který si umí užívat života. „Je krásný, hodný, neublížil by. Snese veškerou manipulaci, hrozně rád se mazlí,“ dodala.

Pro zkušené majitele

I když si doposud neprožil zřejmě nic hezkého, je Pret velice vděčný pes, který se na svého člověka zafixuje a pak si ho hlídá. Na vodítku chodí krásně u nohy. „Je ale potřeba dávat pozor. Protože je bázlivější, může se něčeho leknout a utéct,“ vysvětlila předsedkyně spolku s tím, že Pret proto potřebuje citlivého a hlavně zkušeného majitele, který s bázlivým pejskem umí pracovat. Dodala, že Pret by uvítal i psího kamaráda. „Pejsky miluje, dodávají mu jistotu. Kočky ale nesnáší,“ řekla.

Pret je velmi přátelský a milý pes | Jana Ulrichová

Jen dovnitř

Spolek hledá pro Preta domov v klidnějším prostředí, a to pouze uvnitř, buď v domku se zahradou, nebo i v bytě, za předpokladu, že mu noví majitelé dopřejí dostatek pohybu. Pret je totiž stále aktivní pes, baví ho vycházky, učí se aportovat. „Ze začátku za míčky jen běhal, nevěděl, co s nimi, neuměl ho vzít a přinést, teď se to naučil a hrozně ho to baví. Je vděčný za jakoukoli aktivitu,“ řekla Vendula.

Najde ještě nový domov? | Jana Ulrichová

Najde domov?

Pret je naprosto zdravý, čeká ho už jen kastrace, pak bude moci odejít do nového domova. Zájemci, kteří by se ho chtěli ujmout, mohou kontaktovat spolek Psí senioři v nouzi telefonicky na čísle 776 666 258, případně mohou poslat zprávu prostřednictvím jejich facebookových stránek.