Majitelé si nemohli dovolit operaci, Miu proto nechali na veterině. Fenka teď hledá nový domov

Mia měla problém s páteří. „Volali nám z veteriny, zda bychom ji nepřevzali, že ji tam majitelé nechali, protože nebyli schopni uhradit její operaci,“ popsala dočaskářka spolku Monika Znamenáčková, která má Miu už tři měsíce u sebe v Jesenici.

Mia je velmi temperamentní, podle dočaskářky na buldočka až moc. | Jana Ulrichová

Operaci zvládla

Péče o Miu byla zpočátku náročná. „Miuška nebyla moc kontaktní vzhledem k bolestem, jaké měla. Oháněla se po nás, nechtěla komunikovat, utíkala před námi,“ popsala Monika s tím, že stačilo ale pár dní trpělivosti a z fenky se stalo hotové zlatíčko. Teď už je v pořádku, operace páteře, kterou prodělala, ji nijak neomezuje.

Monika Znamenáčková má Miu v dočasné péči už tři měsíce. | Jana Ulrichová

Injekce na alergii

Jediný problém, který teď Mia má, je alergie. Chodí kvůli ní na injekce Cytopointu, které vychází měsíčně na 1500 korun. „Intervaly mezi aplikacemi se ale budou postupně prodlužovat, takže časem už nebude tato léčba tak nákladná,“ vysvětlila Monika. „Občas ji zlobí i jedno kolínko, nechali jsme jí ho proto zkontrolovat ortopedem. Podle něho jde o vrozenou věc, u které nebude potřeba žádná operace,“ dodala.

K dětem ne

Teď už je Mia na tom tak, že může hledat nový domov. Je to aktivní buldoček, který zvládne být i ve větší smečce. „Může k jakémukoliv zvířátku, bude ale šťastná i jako jedináček. Všechny toleruje, lidi zbožňuje,“ řekla Monika s tím, že jediným, ke komu ji nedoporučuje, jsou děti. „Je citlivá na krk, mohla by reagovat nepřiměřeně, kdyby se jí tam dotýkaly. Nekousne, je ale schopná se ohnat. Je to dáno zřejmě tím, že měla dlouho bolesti,“ řekla.

Mia je hezká fenka francouzského buldočka. | Jana Ulrichová

Neničí, neštěká

Mia se hodí do bytu i do rodinného domku. Chová se slušně, neničí, neštěká. „Vzhledem k operaci, kterou prodělala, by ale neměla zdolávat žádné schody,“ řekla Monika s tím, že šťastná by byla u mladšího páru, který nemá děti, i u starších lidí. Zájemci, kteří by si chtěli Miu adoptovat, mohou kontaktovat přímo dočaskářku Moniku na telefonním čísle 723 683 561.