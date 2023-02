Kočky z maringotky vyhlíží nový domov. Úřady se snaží zabránit tomu, aby se vrátily k tyrance

Kočky, o které se teď starají záchranné spolky, prošly velkou proměnou. Blesk tlapky tentokrát navštívily ty, o které pečují Dočasky De De. „Kočky jsou už po kastraci, kocour na ni ještě čeká. Nemohl ji podstoupit, protože měl špatné jaterní testy. Teď je na dietě, jakmile to bude možné, budou i on kastrován,“ řekla zástupkyně spolku Alžběta Poláková Šmídová.

Tyto dvě kočičky jsou na sebe fixované, do nového domova by proto měly odejít společně | Jana Ulrichová

Kočky spolu

Kočky, o které se stará spolek Dočasky De De, by měly odejít do nového domova společně. „Jsou na sebe neobvykle fixované a vzhledem k velké příbuzenské plemenitbě jsou si i velmi podobné,“ řekla Alžběta Poláková Šmídová. Dodala, kocour může jít do nového domova sám. Potřebuje jen teplo a klidné, vlídné prostředí.

Kočky už jsou zdravé a kastrované | Jana Ulrichová

Do nových domovů

To, že kočkám už nic nebrání odejít do nových domovů, potvrdila Blesk tlapkám i mluvčí Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových Michaela Tesařová. „Jakmile to jejich zdravotní stav dovolí, budou postupně nabízeny zájemcům. Informace budou zveřejňovány na našich webových stránkách www.nabidkamajetku.cz a na našich sociálních sítích. Cílem je pro kočky najít co nejdříve nového majitele, který jim poskytne bezpečný domov,“ uvedla.

Pinkyho chce zpět

Nebude to ale zřejmě jednoduché. Původní majitelka koček se podle informací Blesk tlapek pokouší získat zvířata přes prostředníky zpět. Na jednoho z kocourů už dokonce přišla nabídka na odkup za značně přemrštěnou částku. Jde o oblíbence původní majitelky Pinkyho, kterého se nechtěla vzdát. Odebrat jí ho museli policisté. Zvíře figuruje v nabídce úřadu pod jménem Pajda. Je nemocné, má deformovanou páteř a geneticky způsobené pohybové problémy, přesto za něj úřadu nabídl jeden zájemce 9 000 korun.

Jedné z koček se Jana Kaprálová odmítala urputně vzdát, zasáhnout musela policie. (25.10.2022) | Blesk:Alexandr Malachovsky

Hrozí pokuta

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových tomu chce zabránit. Zájemce, který by kocoura nabízeného už na jejich webových stránkách v aukci, vydražil, se musí zavázat, že ho nepředá zpět chovatelce. V opačném případě mu hrozí pokuta 50 000 korun, zvíře bude muset vrátit státu a peníze za jeho odkup nedostane zpět.

Seniorka se svých koček nechce vzdát | Jana Ulrichová

Začne znovu hromadit?

Podle informací Blesk tlapek žije nyní Jana Kaprálová v sociálním bytě, kde má tři kočky, a přes prostředníky se snaží získat zpět další. Není tedy vyloučené, že kočky začne znovu hromadit. Reportérky se chtěly zeptat vedení Chýnova, zda o problému ví a jak mu chce předejít, starosta ale nereagoval na telefon, ani na sms, a jeho zástupce řekl, že o ničem neví.

Podle veterinárních inspektorů má Jana Kaprálová 40 koček, všechny jsou podle nich ve špatném výživném stavu | Jana Ulrichová

Víte že …

… v roce 2022 získal Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do své správy celkem 206 zvířat, která byla převážně odebrána majitelům z důvodu týrání? Jednalo se o 111 psů, 30 koz a ovcí, 29 koní, 16 koček, 8 kusů skotu, 2 prasata, 9 morčat, muflona a holuby. Celkem 168 zvířatům našel úřad nový domov.