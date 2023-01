Přístavba útulku U Šmudliny se rozjela, přibudou kotce a zázemí. Chybí ale peníze na střechu. Pomůžete?

První sbírku na rozšíření útulku vypsali už loni, „Tehdy nám lidé poslali 1 800 000 korun. Za to se udělaly základní stavební práce, oplocení, základová deska, přípojky,“ řekla provozovatelka útulku Gabriela Jägerová. „Na konci loňského roku jsme ještě nakoupili cihly na výstavbu nové budovy pro opuštěná a týraná zvířata,“ dodala.

Na přikoupeném pozemku už vyrostla základová deska. | Jana Ulrichová

Potřebují zastřešit

Peníze od dárců ale nestačily, proto nyní vypsali novou sbírku na Donio. Potřebují získat 650 000 korun na střechu. „Snažíme se v druhé fázi vybrat potřebné finance na zastřešení budovy, protože máme sice nakoupené cihly, nemá ale smysl dělat obvodové zdi a příčky, když stavbu nebude jak uzavřít,“ vysvětlila. „Veřejnost je naše jediná podpora, jen díky ní můžeme tohle dílo dodělat,“ řekla s tím, že všem přispivatelům děkuje.

Provozovatelka útulku Gabriela Jägerová s jedním ze svých svěřenců, pejskem Míšou | Jana Ulrichová

Kočky i slepice

Přístavba útulku je nutná, protože jeho současná kapacita s jedenácti venkovními a dvěma vnitřními kotci je naprosto nedostačující. „Psy se specifickými potřebami, takové, kteří vyžadují individuální péči, jsme museli často odmítat, protože jsme je neměli, kam umístit,“ řekla Gabriela s tím, že to se po rozšíření změní. Přibude osm vnitřních kotců s venkovními výběhy pro psy, zázemí tu ale najdou i opuštěné kočky a slepice zachráněné z klecových chovů.

Ošetřovna a sklad

V nové budově bude i ošetřovna pro nemocná zvířata a velmi potřebné skladovací prostory. „O Vánocích nám lidé nosí dárky, ozývají se i firmy, které likvidují zásoby, s nabídkami krmiv. Musíme je bohužel odmítat, protože to nemáme kam dát, nemáme, kde granule a konzervy uskladnit. Je to velká škoda, protože jde o zásoby třeba na půl roku, které by nám velmi pomohly,“ řekla.

V útulku mají nakoupené už i cihly, chybí ale peníze na střechu. | Jana Ulrichová

Jak pomoci?

Zájemci, kteří by se chtěli na rozšíření útulku U Šmudliny podílet, mohou přispět libovolnou částkou zde: https://www.donio.cz/smudlina?fbclid=IwAR0DBX8ZB8nAjL3fHK9DAjbob9_yjmcbHdN_yKuFMMWDidcmIoTu7P8Zq_w