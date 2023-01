Starého, hluchého a bezzubého Šmudlina nikdo nechtěl. Domov našel u reportérky Blesk tlapek!

Šmudlin zůstal po staré paní, která zemřela. Znal jen dvorek, kde si lásky a péče zřejmě moc neužil. Loni při jedné z návštěv ve spolku Dočasky De De se zamiloval do reportérky Blesk tlapek Katky Bokrové Lang. Sám si ji vybral. Tento týden se pro něj proto vrátila a odvezla si ho domů.

Ve spolku Dočasky De De, který se Šmudlina po úmrtí jeho majitelky ujal, byli přesvědčeni, že u nich už dožije. „Je u nás od loňského jara, žádný vhodný zájemce se o něj nepřihlásil,“ řekla Alžběta Poláková Šmídová, která jej měla u sebe v dočasné péči s tím, že adopce starých psů nebývají snadné a nové domovy se jim hledají jen těžko.

Šmudlin s Kateřinou | Jana Ulrichová

Věk? Těžko říct

Šmudlin navíc nebyl v dobrém stavu. Když jej spolek přebíral od pozůstalých, byl podvyživený, zanedbaný a měl obrovský otevřený nádor na konečníku. „Podstoupil náročnou operaci, při které mu byl nádor postupně odstraněn. Byl vykastrován, nechali jsme mu vyčistit zuby a některé, vzhledem k stavu, v jakém byly, i vytrhat,“ popsala Alžběta s tím, že o věku Šmudlina se lze jen dohadovat. Jasno nemají ani veterináři. „Bude mu tak deset, dvanáct, možná třináct let,“ řekla.

Šmudlin je starší pudlík, který prožil svůj dosavadní život jen na dvorku | Jana Ulrichová

Nevhodní zájemci

Spolek se snažil najít Šmudlinovi hezký domov už od začáku, nedařilo se to ale. Zájemci, kteří se o něj hlásili, nebyli vhodní. „Nechtěli jsme ho dávat starým lidem jen tak na dožití, protože potřebuje veterinární péči. S přibývajícím věkem bude u něj neduhů přibývat, bude potřeba s ním čas od času dojet na kontrolu na kliniku, takže jsme chtěli, aby se dostal k někomu, kdo to bude schopen zajistit,“ vysvětlila Alžběta.

Mělo to tak být

Katku nic z toho neodradilo. Adopci starého, nahluchlého, téměř bezzubého pudlíka, který se na ni upnul, přijala jako výzvu. „Adopci jsem si dlouho rozmýšlela. Původně jsem vlastnila dvě ohařky a po jejich smrti jsme s rodinou vyhlíželi nějakého ovčáka, fenku, do deseti let věku. Domů jsem nakonec přivedla pravý opak. Doufám, že to tak prostě mělo být,“ řekla. „Začátky jsou samozřejmě těžké při každé adopci staršího pejska. Věřím ale, že tahle adopce má smysl,“ dodala.

Domů odjel Šmudlin s Katkou ve speciální autosedačce | Jana Ulrichová

Rodinu jen pro sebe

Odchod Šmudlina ke Katce potěšil i dočaskářku. „Nemůžu být nadšenější, potkali se náhodou, on si ji vybral, a to je vždycky dobré znamení. Jsem šťastná, že půjde do rodiny, kde bude mít veškerou lásku pro sebe, že se o ni nebude muset dělit s více pejsky, a že tam spokojeně dožije,“ řekla.

Šmudlin se u Katky hned zabydlel | Kateřina Bokrová Lang

Blesk podporuje adopce

Šmudlin není zdaleka jediný pes, který našel nový domov u někoho z redakce Blesku. Adoptovaného pejska má i šéfredaktor Radek Lain, a to Bobinu z útulku v Řepnici. Druhá reportérka Blesk tlapek Jana Ulrichová má přes spolek Pomoc německým boxerům adoptovanou slečnu Maggie, je to její už čtvrtý adoptovaný boxer. Editorka Blesk tlapek Tereza Malecká má zase tři adoptované kočky, redaktor Ivan Hladík si ke svému jezevčíkovi adoptoval druhého z útulku v Ciboušově, dva adoptované pejsky má i fotografka Mária Rušinová a štěně z kauzy Vlasatice zase fotoprodukční Martina Pěčková.