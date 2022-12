Staroušek Jimmy má krásné psí oči a jemnou duši: Komu ještě dá svou lásku?

Jimmyho se původní majitel zřejmě zbavil, našli ho potulovat se po ulici. „Měl obrovské bříško, potřeboval akutně operaci. Přišel o celou slezinu, na které měl velký nádor,“ popsala Vendula Wolfová, předsedkyně spolku Psí senioři v nouzi, která má nyní Jimmyho ve své péči. „Báli jsme se, že to nepřežije, ale zvládl to. Teď je z něj úžasný, veselý pes,“ dodala.

Bál se vodítka

Jimmy je trochu nedůvěřivý. „Když si ale na člověka zvykne, je to mazlík. Je to taková jemná duše, prostě moc hodný pejsek,“ řekla Vendula. Jimmy neštěká, neničí, umí se chovat v domě a má hygienické návyky. Zpočátku se bál vodítka, nebyl na něj zvyklý, teď už na něm ale krásně chodí. „Je třeba mu ho dávat s pozitivní energií, nesmí se na něm někam tahat, nesmí mít pocit, že je vodítko za trest,“ uvedla.

Uvítá parťáka

Jimmy může odejít do jakékoli rodiny, byl by spokojený u mladších i starších lidí. Může jít i do rodiny s většími rozumnými dětmi. Má rád společnost jiných psů, takže by uvítal i psího kamaráda. Kočky ale prohání.

Najde domov?

I když má Jimmy za sebou náročnou operaci, nemá žádné zdravotní problémy. Chybějící slezina ho nijak neomezuje, má zdravé srdíčko, nebere ani žádné léky. Čeká ho ještě kastrace, pak už bude moci odejít do nového domova. Zájemci, kteří by se ho chtěli ujmout, mohou kontaktovat spolek telefonicky na čísle 776 666 258, případně mohou poslat zprávu prostřednictvím jejich facebookových stránek.