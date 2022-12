Zpět

na

Takřka 2500 kilometrů v nohách a jeden splněný sen. Dojít pěšky do Asie. Povedlo se to rodačce z Havířova Nicolette Havlové (22). Ještě se ani neotřepala a už plánuje další trasu. Hodlá to vzít napříč Jižní Amerikou a opět po svých. Pro jistotu se však doučí sebeobranu.