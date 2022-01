„Kdy se člověku poštěstí tak neuvěřitelná náhoda, aby byl přesně na Silvestra a na Nový rok na jižním pólu? Kdybych si to naplánoval, nikdy se to nepovede,“ oznámil do světa prostřednictvím sociálních sítí svůj zážitek.

Petr Horký se „učil“ od těch nejlepších. Strávil dlouhé týdny s nedávno zesnulým českým cestovatelem Miroslavem Zikmundem (†102). Pracovali na společných knihách i na natáčení filmu Století Miroslava Zikmunda.

Na pól dojel na kole

„Venku je mínus 25, ráno foukal ostrý, řezavý vítr. V šest hodin ráno jsem si na základně půjčil sněžný bicykl a dojel jsem asi kilometr na tzv. ceremoniální jižní pól,“ prozradil Horký na videu. Jde o místo, kde se fotí turisté a polárníci, co sem dojdou.

„Měl jsem to úplně sám pro sebe a mohl jsem si popojít ještě nějakých 150 metrů, kde je ten opravdový zeměpisný jižní pól," dodal.

Video Brňan Petr Horký (46) stanul na jižním pólu.

Pól se posouvá

Zajímavostí je, že každoročně se posouvá značka, která označuje místo jižního pólu. Ledovec se totiž pohybuje a jednou za rok se tak přeměřuje, kudy přesně prochází zemská osa a značka se posunuje.

„Byl jsem tak jeden z prvních lidí na světě, který se letos koukal na tu nově umístěnou značku jižního pólu. Přesně toho místa, kterým prochází zemská osa. Bylo to o nějakých pět až sedm metrů posunuto,“ dodal Horký.

Horký je jediným Čechem, který dosáhl všech tří světových pólů – severního, jižního a tzv. pólu chladu na Sibiři, nejstudenějšího obydleného místa na světě.