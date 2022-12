Vánoční soutěž Blesk tlapek je tady: Vyfoťte své domácí mazlíčky a vyhrajte skvělé ceny

Po zkušenostech z uplynulých ročníků, kdy jsme byli doslova zavaleni krásnými fotkami, z nichž bylo velmi těžké vybírat, jsme se letos rozhodli ocenit hned deset nejlepších, nejvtipnějších a nejnápaditějších snímků.

Ježci i plazi

Invenci se meze nekladou. Stejně jako v uplynulých letech se těšíme na vánočně a zimně laděné fotky domácích mazlíčků s adventní výzdobou, u stromečků, u betlémů, ve sněhu nebo pod jmelím, s dárky nebo u štědrovečerní večeře. Věříme, že se s námi podělíte nejen o snímky pejsků a koček, ale i dalších mazlíčků, například myší, ježků, morčat, plazů, papoušků i hospodářských zvířat, kteří tuto soutěž v minulosti vždy oživili.

Jediná fotka

Neposílejte velké množství fotek. Vyberte jednu jedinou, kterou vy sami považujete za nejpovedenější, a pošlete ji na e-mailovou adresu tlapky@cncenter.cz. Do předmětu napište heslo Vánoční soutěž. Připojte stručný popisek, kde by měly být alespoň jméno a rasa zvířete a jeho věk. Nezapomeňte připojit spojení na vás, abychom vás pak mohli kontaktovat s případnou výhrou.

Nejde o „lajky“

Soutěžní snímky budeme, tak jako v uplynulých ročnících, průběžně zveřejňovat na sociálních sítích, tedy na našem facebooku a instagramu. Vítěze, kteří pošlou nejlepší, nejnápaditější a nejvtipnější fotky, vybere tým Blesk tlapek, a jejich autory pak odmění. Nejde o „lajky“, ale stejně jako v uplynulých ročnících pouze o dobré nápady, pevnou ruku a dobré světlo.

Brit a NexGard

Soutěž vyhodnotíme na začátku nového roku. Deset snímků, které vybereme jako nejpovedenější nebo nejvtipnější, oceníme balíčky, do nichž věnovaly hodnotné ceny Brit, NexGard a redakce Blesku. Oceníme i snímek s nejzajímavějším příběhem, takže se nebojte o svém mazlíčkovi trochu rozepsat.

Kvalitní krmiva

Brit daroval do soutěže svá prémiová krmiva, a to Brit Premium by Nature granule pro kočky, kde základ tvoří 40 % masa a další zdraví prospěšné ingredience jako rozmarýn, hřebíček nebo kurkuma, taurin a omáčka z kuřecích jater zvyšující chuťový požitek z krmení, a pro psy Brit Premium by Nature granule s kuřetem, což je kompletní krmivo s recepturou pro dospělé psy středně velkých plemen, které pomáhá udržet zdravou kůži a lesklou srst a podporuje jejich imunitu a kondici, a Brit Premium by Nature Sensitive granule s jehněčím, které je vhodné pro psy s citlivým zažíváním. Více na www.krmivo-brit.cz.

Proti parazitům

V balíčcích najdou výherci i světově nejprodávanější značku antiparazitik NexGard a NexGard Spectra proti vnějším i vnitřním parazitům od Boehringer Animal Health. Jejich výhodou je šetrnější dávkování, především pro štěňata. Díky měsíčnímu dávkování se udržuje hladina antiparazitik v těle na zhruba stejné úrovni, takže zvířata jsou stále dobře chráněna. Firma pomáhá i českým útulkům, kterým tato antiparazitika dodává zdarma.