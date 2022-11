Dědoušek Luďa (12) skončil nechtěný na ulici. Najde milý kříženec domov na dožití?

Kříženec labradora Luďa (asi 12) je nalezenec, jeho majitelé ho zřejmě vyhodili. Na stará kolena tak skončil v útulku v kotci, odkud si ho převzal spolek Psí senioři v nouzi. Díky tomu si teď Luďa užívá tepla a lásky v dočasném domově, chtěl by ale dožít v klidu uprostřed vlastní rodiny.

Luďa je hodný, mazlivý pes, který si stále užívá života. Bohužel se už hůře pohybuje. „Zřejmě v minulosti prodělal mrtvici, může to být ale i ortopedického rázu, to ještě s veterináři řešíme. Nasadili jsme mu kloubní výživu a další podpůrné preparáty, a je mu mnohem lépe,“ řekla předsedkyně spolku Vendula Wolfová, která se o Luďu nyní stará.

Luďa je velmi milý a mazlivý pes | Jana Ulrichová

Bydlení bez schodů

Luďa už i hůře slyší a na jedno oko špatně vidí. Svá omezení ale nevnímá. Dobře reaguje na gesta a dotyky. „Je aktivní, pořád ho mám za patami, u všeho mi asistuje,“ řekla s úsměvem. Jediný problém jsou schody, Luďa je zvládne, ale s velkými potížemi. Spolek pro něj proto hledá nový domov bez bariér, může být v bytě i rodinném domě, ale bez schodů.

Má rád fenky

Luďa má velmi přátelskou povahu. Snáší se s jinými fenkami i psy, nemá ale rád, kdy ho jiní psy obtěžují. „To si líbit nenechá, to by se pral,“ řekl Vendula. Kočky má tendenci prohánět, je ale pravděpodobné, že by si na kočičího kamaráda zvyknul.

Velká záchrana

Luďa je pes pro každého, je jedno, jestli se ho ujmou mladší nebo starší lidé, potřebuje jen lásku a kontakt se svým majitelem. „Lidé se nemusí bát adopce staršího psa. Denně vidíme, jak obrovsky vděční tihle psi jsou. Samozřejmě vám nikdo neřekne, jak dlouho tu s vámi bude, jestli je to jen na chvíli nebo ještě na několik let. Ale je to velké gesto, velká záchrana, kterou vám psí senioři dokážou oplatit svou oddaností a láskou,“ řekla Vendula Wolfová.

Najde domov?

Zájemci, kteří by se chtěli Ludi ujmout a dát mu klidný láskyplný domov na dožití, mohou kontaktovat spolek Psí senioři v nouzi telefonicky na čísle 776 666 258, případně mohou poslat zprávu prostřednictvím jejich facebookových stránek.