O Endyho a Nelly se už panička nemohla starat, proto se jich vzdala. Chce ale, aby zůstali spolu

Shih-tzu Endy a kříženka Nelly jsou psí senioři (13 a 9), o které se jejich původní majitelka už nemohla kvůli zdravotním a dalším rodinným problémům starat. Po své hospitalizaci je proto dala do plzeňského Útulku pro zvířata v nouzi s přáním, aby do nového domova odešli pokud možno společně.

Endy a Nelly jsou milující, bezproblémoví, na svůj věk ještě dostatečně vitální psi. Pobyt v kotci jim ale nesvědčí. Zejména Endy je v něm tak nešťastný, že si o mříže poškodil oči, které mu teď v útulku léčí. Kromě toho podstoupil i čištění a trhání zubů, které měl ve špatném stavu. Pravidelně bere také lék na srdce.

Endy a Nelly jsou na sebe zvyklí, v útulku by proto byli rádi, kdyby odešli do nového domova společně | Jana Ulrichová

Za společnost cokoli

Kříženka zřejmě labradora Nelly má zas dočasně nasazenou jaterní dietu, protože byla velmi obézní. Je to její jediný problém. Až zhubne, bude z ní zas naprosto zdravá fenka. „Je velice vitální, čistotná, milá, přátelská a komunikativní. Je oddaná člověku. Za jeho společnost by ona i Endy dali cokoliv,“ řekla Iris Pejcharová, vedoucí denní směny.

Endy s Iris Pejcharovou | Jana Ulrichová

Stačí zahrada

Pracovníci útulku by je oba viděli nejraději někde na zahradě u rodinného domku. „Mohli by tam sedět s babčou na lavičce a užívat si klidné stáří. To by bylo pro ně úplně ideální,“ dodala Iris Pejcharová s tím, že oba psi si se zahradou vystačí, problém jim však nedělají ani procházky.

Ať neumřou v útulku

I přestože si pro ně bývalá majitelka přeje společný domov, což upřednostňují i v útulku, je možné adoptovat i každého zvlášť. „Víme, že je obtížné udávat dva starší pejsky společně. Kdyby se to nepovedlo a nenašel by se někdo, kdo by jim dopřál hezké společné stáří, bylo by možné je rozdělit. Chceme hlavně, aby každý našel to své doma a nemuseli umřít tady v útulku,“ řekla Iris Pejcharová.

Nelly je velmi přátelská a mazlivá | Jana Ulrichová

Zájemci, volejte

Zájemci, kteří by se chtěli Endyho a Nelly, nebo alespoň jednoho z nich ujmout, mohou kontaktovat Útulek pro zvířata v nouzi v Plzni telefonicky na čísle 724 317 314.