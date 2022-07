„Lidé ze sousedství si stěžují na zápach ze dvora a potkany, kteří ze dvora vybíhají do okolí. Psi nikoho neohrožují, ale v nočních hodinách jsou značně hluční. Lituji sousedy,“ přiznal starosta obce Zdeněk Pantlík (62, Nestraníci).



Veterináři zjistili spoustu problémů. „Psi nebyli očkovaní, vybaveni čipem a žili na dvoře, kde se mohli snadno poranit. V chovu navíc byla zjištěna příbuzenská plemenitba,“ uvedl mluvčí Státní veterinární správy (SVS) Petr Vorlíček.



„Na dvoře chovu nelze udržovat čistotu, byl zjištěn i výskyt potkanů, kteří mohou na chovaná zvířata přenést infekční choroby. Takové prostředí je pro chov psů nevhodné,“ pokračoval mluvčí SVS.



První čtyři psi už putovali do útulku. „Lezly z nich hromady parazitů, například i dvoucentimetrová tasemnice. Bylo nutné je odčervit. Jinak jsou plaší. Zaslouží si lepší domov,“ je přesvědčena provozovatelka psího útulku Dočasky.cz Andrea Černá.

Podle sousedů penzistka doplácí na svou sběratelskou vášeň sbírání odpadků, kvůli čemuž trpí nejen psi, ale i celé okolí. Redakce se ji pokoušela kontaktovat, ale to se i přes opakované pokusy nezdařilo.



Kvůli rozsáhlým porušením zákona na ochranu zvířat se případem nyní zabývá obec s rozšířenou působností – Kyjov. Veterináři doporučují umístit psy do náhradní péče.

